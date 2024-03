Aargauische Kantonalbank ist in der ix.Cloud der Inventx live

Chur – Die Inventx AG, Digitalisierungs- und IT-Partnerin von Schweizer Banken und Versicherungen, hat für die Aargauische Kantonalbank (AKB) eine Hybrid-Cloudplattform implementiert. In der ix.Cloud können IT-Anwendungen sicher und stabil betrieben und Ressourcen nach Bedarf skaliert werden. Durch die Modernisierung der IT-Infrastruktur steigert die Bank ihre Fähigkeit, schnell auf Marktveränderungen zu reagieren und mit einzigartigen Innovationen einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Die AKB lässt die Public Cloud von der Inventx bewirtschaften und bezieht für höchste Sicherheit zusätzlich Security-Operation-Services aus dem Inventx-Cyberresilienz-Center.

Die AKB ist eine der führenden Universalbanken für Privat- und Firmenkundinnen und -kunden im Kanton Aargau. Die Bank, die rund 250’000 Kundinnen und Kunden betreut, hat in einem Vier-Stufen-Prozess erfolgreich die ix.Cloud der Inventx implementiert. Die hybride Cloudlösung ist in die vorhandenen IT-Plattformen integriert und erlaubt es, bestehenden wie auch neuen Workloads flexibel Ressourcen zuzuweisen.

Bereits im Jahr 2022 hatte die AKB auf Basis der IT-Strategie eine Roadmap entwickelt, welche die Transformation der bestehenden Informatik in die Hybrid-Cloud beinhaltete. In einer ersten Phase wurden verschiedene Use Cases für die künftige Nutzung von Cloud-Services skizziert und eine umfassende Compliance-Prüfung und Risiko-Einschätzung von Public Cloud Services vorgenommen. Im Anschluss wurde ein Cloud-zentriertes Zielbild entwickelt, das aus einer Grob-Architektur und einem Betriebsmodell für den «Future Mode of Operation» (FMO) bestand. Dieses Zielbild wurde in der Phase Konzeption verfeinert, um danach die Transformation technisch und organisatorisch zu planen. In der vierten Phase wurde die Hybrid-Cloud Plattform aufgebaut und in die bestehende IT-Landschaft integriert. Die Inventx bot für das Projekt ein erfahrenes Team auf, das bereits mehrere Finanzdienstleister erfolgreich in eine Hybrid-Cloud transformiert hat.

Die AKB bezieht die Cloud-Ressourcen in einem Managed-Services-Betriebsmodell, dank dem höchste Sicherheit und Compliance auch bei der Nutzung der Public Cloud gewährleistet ist. Zusätzliche Sicherheit bietet das ix.CyberResilienceCenter der Inventx, welches der AKB Security-Operation-Services bereitstellt, um gegen Cyberbedrohungen präventiv geschützt zu sein.

Stefan Weber, Leiter IT-Services der Aargauischen Kantonalbank, sagt: «Die IT-Organisation der AKB konzentriert sich auch zukünftig auf ihre Rolle als Business-naher Integrator. Mit der Cloud-basierten IT-Architektur haben wir eine zentrale und sichere Grundlage für die umfassende Modernisierung unserer bestehenden Informatik und die fortlaufende Weiterentwicklung unserer Digitalisierung geschaffen.»

Urs Rhyner, Leiter ix.InnovationLab und zuständiger Account Manager der Inventx: «Es freut mich ausserordentlich, dass wir mit der AKB ein weiteres, profiliertes Mitglied in unserer Cloud-Community begrüssen dürfen. Mit der gemeinsamen Planung und Umsetzung einer innovativen Cloud-Strategie hat sich die AKB bestens für die Anforderungen der Zukunft gewappnet.» (inventx/mc/ps)