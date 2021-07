Accenture kündigt Übernahme des IT-Dienstleisters Trivadis AG an

Glattbrugg – Accenture hat eine Vereinbarung über den Erwerb des IT-Dienstleisters Trivadis AG geschlossen. Das Unternehmen mit Standorten in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Dänemark und Rumänien ist auf die Implementierung von Plattformen und Lösungen spezialisiert, die eine hochautomatisierte Bereitstellung und innovative Nutzung von Daten ermöglichen. Organisatorisch schliessen sich die mehr als 710 Experten von Trivadis dem Data & AI-Team innerhalb des Geschäftsbereich Cloud First von Accenture an. Die finanziellen Bedingungen wurden nicht bekanntgegeben.

Der IT-Dienstleister mit Hauptsitz im Schweizer Glattbrugg nutzt eine Reihe von firmeneigenen Accelerators und Assets, um Unternehmen dabei zu unterstützen, die Lebenszyklen ihrer Datenplattformen zu optimieren, operative Aufgaben in Datenbanken zu automatisieren, Data-Warehouse-Lösungen zu entwickeln und die Migration in die Cloud zu beschleunigen. Darüber hinaus arbeitet Trivadis mit Kunden daran, deren Datenkompetenz zu verbessern, unterstützt sie auf ihrem Weg der Cloud-basierten Daten-Modernisierung und liefert Handlungsempfehlungen. Zudem hilft Trivadis Unternehmen dabei, ihre Geschäftsmodelle zu optimieren und setzt Technologien wie Automatisierung, KI und Cloud-Dienste als strategisches Fundament ein, um für Kunden den grösstmöglichen Mehrwert aus ihren Daten zu generieren.

„Die Verknüpfung von Daten, KI und Cloud-Diensten eröffnet neue Möglichkeiten, wie Unternehmen smarte Produkte und digitale Services entwickeln können – und für ihre Kunden noch relevanter werden“, erklärt sagt Hansjörg Buchser, Lead Accenture Technology Schweiz. „Aufgrund ihrer langjährigen Expertise in den Bereichen Daten- und Datenbanktechnologie ist Trivadis eine hervorragende Ergänzung für Accenture. Durch die Übernahme von Trivadis werden wir uns eine relevante Position im Markt sichern und unseren Kunden noch besser dabei helfen können, Plattform-, Analyse- und Cloud-Lösungen zu nutzen, die auf einem starken Datenfundament basieren. Damit tragen wir massgeblich zu ihrem nachhaltigen Wachstum bei.“

„Daten sind elementar für die Entwicklung eines jeden Unternehmens. In der DNA von Trivadis sind sie bereits von Beginn an fest verankert“, betont Gerald Klump Co-CEO von Trivadis. „Wir freuen uns, als Teil von Accenture unser Leistungsangebot auf einen grösseren Kundenstamm auszuweiten.“

Ana Campos, Co-CEO von Trivadis ergänzt: „Gemeinsam werden wir nicht nur grossartige Entwicklungsmöglichkeiten für unsere Mitarbeitenden schaffen, sondern auch der bevorzugte Partner für Unternehmen werden, wenn es darum geht, das Potenzial von Daten voll auszuschöpfen.“

Marco Huwiler, Country Lead Accenture Schweiz, sagt: «Durch die Kombination der talentierten Teams von Trivadis und Accenture, stärken wir unsere Data-on-Cloud-Kompetenzen im Bereich des Engineerings. Die Kombination dieser spezifischen technologischen Kompetenzen mit der Strategie-Expertise und dem Netzwerk von Accenture, ermöglicht es uns, unser End-to-End-Daten- und Analyseangebot zu skalieren. Gleichzeitig können wir dadurch Accentures strategische Cloud- und datengetriebene Neuausrichtung noch verstärkter fokussieren.»

Seit der Gründung im Jahr 1994, arbeitet Trivadis mit Kunden aus verschiedensten Branchen zusammen, einschliesslich des öffentlichen Sektors, der Automobil- und der Life-Science-Branche. Im Jahr 2021 hat die führende Schweizer Wirtschaftszeitung Handelszeitung Trivadis als Top-Arbeitgeber in der Kategorie „Internet, Telekommunikation und IT“ ausgezeichnet.

Der Abschluss der Übernahme unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen. (Accenture/mc/ps)