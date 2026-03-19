Accenture präsentiert Geschäftszahlen des zweiten Quartals 2026

New York – Accenture hat die Finanzergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026, das am 28. Februar 2026 endete, bekannt gegeben.

Das Beratungsunternehmen verzeichnete einen Rekordzuwachs bei den Auftragseingängen, einen Umsatz am oberen Ende der vom Unternehmen angekündigten Bandbreite, eine starke Rentabilität und einen robusten freien Cashflow. Accenture rechnet nun für das Gesamtgeschäftsjahr 2026 mit einem Umsatzwachstum von 3 % bis 5 % in lokaler Währung. (Accenture/mc/ps)

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