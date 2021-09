Accenture schliesst Übernahme des Google Cloud Premier Partners Wabion ab

Esslingen / Olten – Accenture hat die Übernahme des Google Cloud Premier Partners Wabion abgeschlossen. Das Unternehmen verfügt über Standorte in Esslingen (Deutschland) und Olten (Schweiz) sowie weitere Büros in München, Köln und Lausanne. Accenture hatte die Übernahme von Wabion am 14. Juli angekündigt. Die finanziellen Bedingungen wurden nicht bekanntgegeben.

Als Google Cloud-Dienstleister bietet Wabion das gesamte Spektrum an Leistungen für die Beratung und Implementierung der Google Cloud Platform und von Google Workspace. Dies umfasst auch die Bereiche Integration, Entwicklung, Vertrieb von Lizenzen und Training. Seit der Gründung im Jahr 2004 hat Wabion für etablierte Unternehmen und Digital Natives Cloud-Migrationen durchgeführt, neue Cloud-basierte Lösungen umgesetzt sowie Google Workspace für die Online-Zusammenarbeit eingeführt.

Wabion ist ein führender Google Cloud Premier Partner und anerkannt für seine Expertise in Bezug auf Google Cloud. Organisatorisch schliessen sich die mehr als 60 Expert:innen von Wabion dem Accenture Google Cloud Business Group-Team innerhalb des Geschäftsbereichs Accenture Cloud First an. (Accenture/mc/ps)