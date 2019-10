Accenture Schweiz: Marco Huwiler wird neuer Country Managing Director

Zürich – Das weltweit tätige Beratungs- und Technologieunternehmen Accenture beruft Marco Huwiler zum 01. Januar 2020 an die Spitze der Schweizer Geschäftsführung.

Generationswechsel bei Accenture. Zum 01. Januar 2020 wird Marco Huwiler (44) Country Managing Director in der Schweiz. Er folgt auf Thomas Meyer, der seine Tätigkeit bei Accenture zu Ende Mai 2020 altershalber beendet.

Marco Huwiler begann seine Karriere 2001 bei Accenture und leitet seit 2018 als Managing Director den Geschäftsbereich Financial Services bei Accenture Schweiz. Er berät seit knapp 20 Jahren nationale und internationale Kunden hauptsächlich in der Versicherungsbranche und hat das Geschäft von Accenture in diesem Sektor massgeblich mitaufgebaut. Sein Beratungsschwerpunkt liegt auf grossen Transformations- und Digitalisierungsprogrammen sowie Innovationsinitiativen. Marco Huwiler studierte an der Universität Fribourg Wirtschaftswissenschaften und absolvierte einen Master of Business Administration.

Digitale Innovations-Champions

„Die Digitalisierung treibt die Wirtschaft über alle Branchen hinweg. Dabei hängt die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Schweiz entscheidend davon ab, wie gewinnbringend Unternehmen digitale Technologien einsetzen. Mein Ziel ist es, Schweizer Unternehmen zu digitalen Innovations-Champions zu machen und damit auch den Standort Schweiz für die Zukunft zu stärken“, so Marco Huwiler, designierter Country Managing Director von Accenture Schweiz.

Thomas Meyer: „In den letzten 16 Jahren konnte ich als CEO von Accenture zahlreiche Klienten auf dem Weg in die Digitalisierung begleiten. Auf dieser Basis neue Wachstumsquellen zu erschliessen, ist der nächste Schritt. Für seine neue Aufgabe wünsche ich Marco Huwiler viel Erfolg und alles Gute.“ (Accenture/mc/ps)

Über Accenture

Accenture ist ein weltweit führendes Dienstleistungsunternehmen, das ein breites Portfolio von Dienstleistungen und Lösungen in den Bereichen Strategie, Consulting, Digital, Technologie und Operations anbietet. Mit umfassender Erfahrung und spezialisierten Fähigkeiten über mehr als 40 Branchen und alle Unternehmensfunktionen hinweg – gestützt auf das weltweit grösste Delivery-Netzwerk – arbeitet Accenture an der Schnittstelle von Business und Technologie, um Klienten dabei zu unterstützen, ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern und nachhaltigen Wert für ihre Stakeholder zu schaffen. Mit rund 500.000 Mitarbeitern, die für Kunden in über 120 Ländern tätig sind, treibt Accenture Innovationen voran, um die Art und Weise, wie die Welt lebt und arbeitet, zu verbessern. Besuchen Sie uns unter www.accenture.ch

Firmeninformationen bei monetas