Accenture übernimmt Blackcomb Consultants

Zürich – Accenture hat Blackcomb Consultants übernommen, einen führenden unabhängigen Guidewire-Partner in Nordamerika. Genauere Angaben zur Transaktion sind nicht bekannt. Mit dieser Akquise eröffnet Accenture Schweizer Versicherern den Zugang zu Guidewire-Lösungen.

Mit der Übernahme stärkt Accenture seine Möglichkeiten, Versicherungsunternehmen weltweit mit Guidewire-Lösungen zu versorgen und sie dabei zu unterstützen, sich in der Cloud zu etablieren. Die End-to-End-Technologieplattform von Guidewire integriert digitale, analytische Kernkompetenzen und künstliche Intelligenz für die Bereiche Underwriting, Rechnungsstellung, Schadenbearbeitung und Kundenmanagement und hilft Sach- und Unfallversicherern, ihre Abläufe in der Cloud neu zu gestalten.

Blackcomb Consultants mit Sitz in Chicago, Illinois, ist ein Anbieter von spezialisierten Technologiedienstleistungen für Sach- und Unfallversicherer. Mit der Unterstützung von Blackcomb Consultants können diese ihre operative Flexibilität verbessern und ihre Produkte und Dienstleistungen schneller auf den Markt bringen. Als Advantage-Partner von Guidewire bietet Blackcomb Consultants unter anderem die Implementierung und Aktualisierung von Systemen zur Verwaltung von Richtlinien an. Des Weiteren umfasst das Angebot Produktionssupport, cloudbasierte Dienste sowie Dienstleistungen, die der Leistungsoptimierung dienen und Veränderungen in der Organisation unterstützen. Blackcomb Consultants ist zudem auf die Bereitstellung von Guidewire-Anwendungen und Services auf Amazon Web Services und Microsoft Azure spezialisiert. Die Industry & Function Platforms Group von Accenture wird die 158 Mitarbeitenden des Unternehmens übernehmen. Sie werden mit der Betreuung der Guidewire-Projekte betraut.

«Mit dieser Übernahme erweitern wir unsere Möglichkeiten, Versicherungsunternehmen bei der Nutzung von Technologien wie künstlicher Intelligenz und Analytik zu unterstützen. Ziel ist es, die Produktivität zu steigern und den Kunden massgeschneiderte Angebote zu unterbreiten», so John Koepke, Leiter des Bereichs Technology Lead for Insurance bei Accenture in Nordamerika.

Jim Bramblet, Leiter Accenture-Branchengruppe Versicherungen in Nordamerika, fügte hinzu: «Mit den hoch angesehenen Guidewire-Fähigkeiten von Blackcomb Consultants werden unsere Kunden künftig noch flexibler und schneller am Markt agieren können.»

Victor Voss, Mitbegründer von Blackcomb Consultants, dazu: «In Zeiten von Marktzerrüttung und gestiegenen Kundenerwartungen verlassen sich Versicherungsunternehmen auf Plattformen wie Guidewire, um die strategische Transformation ihrer digitalen und geschäftlichen Aktivitäten voranzutreiben. Accenture und Blackcomb Consultants teilen eine Vision, die sich auf die Bereitstellung von Innovationen für Sach- und Unfallversicherer aller Grössen konzentriert. Da wir jetzt zu Accenture gehören, werden wir in der Lage sein, unser Leistungsangebot für Versicherungsunternehmen auf der ganzen Welt zu erweitern und ihnen dadurch einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.» (Accenture/mc/ps)