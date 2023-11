adesso und BSI AG schliessen Kooperation im Bereich Health​

Über BSI

Die Business Systems Integration AG ist auf die Entwicklung von Customer-Relationship-Management- und Customer-Experience-Lösungen spezialisiert. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio an CRM-Softwareprodukten und -Dienstleistungen an, die darauf abzielen, Kundeninteraktionen zu optimieren und die Kundenzufriedenheit zu steigern. Namhafte Krankenversicherer in der Schweiz setzen seit Jahren auf die Softwarelösungen von BSI und ihrer fundierten Branchenerfahrung. Der Schweizer Softwarehersteller wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Baden. www.bsi-software.com



adesso Schweiz AG

adesso wurde 1997 in Deutschland gegründet und beschäftigt über 10‘000 Mitarbeitende. Als Landesgesellschaft der adesso SE vertreibt die adesso Schweiz AG das Leistungsportfolio des Beratungs- und IT-Dienstleisters auf dem Schweizer Markt. adesso fokussiert sich mit Beratung sowie individueller Softwareentwicklung auf die Kerngeschäftsprozesse von Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen. Die Strategie von adesso beruht auf drei Säulen: dem tiefen Branchen-Know-how der Mitarbeitenden, einer umfangreichen Technologiekompetenz und erprobten Methoden bei der Umsetzung von Softwareprojekten. Das Ergebnis sind überlegene IT-Lösungen, mit denen Unternehmen wettbewerbsfähiger werden. Seit 2020 verfügt die adesso über einen Onshore-Standort im Tessin, der zu attraktiven Konditionen High-end-Dienstleistungen für Endkunden wie auch für die anderen adesso-Standorte anbietet.

Zu den wichtigsten Kunden der Landesgesellschaft adesso Schweiz AG gehören die BKW, diverse Bundesämter, Medgate, SBB, Selecta, Swisscom, Swiss Life, der Schweizerische Versicherungsverband, Post CH, PostFinance und die Stadt Zürich. adesso Schweiz kooperiert mit dem Institut für Informatik der Universität Zürich. Weitere Informationen unter www.adesso.ch