Adnovum erweitert Expertise und Angebot für Versicherungen mit Christian Straube

Zürich – Regulatorische Anforderungen, technologischer Wandel und veränderte Kundenerwartungen prägen die Weiterentwicklung der Versicherungsbranche. Vor diesem Hintergrund verstärkt Adnovum ihre Branchenkompetenz und hat per 1. März 2026 Christian Straube zum Head of Industry Insurance ernannt.

Der ausgewiesene Versicherungsexperte bringt langjährige Erfahrung an der Schnittstelle von Business, Technologie und Organisation mit. Zuvor war er unter anderem bei adesso Schweiz und Zühlke tätig, zuletzt als Partner und Global Head Insurance mit internationaler Verantwortung. Christian Straube referiert zudem regelmässig an internationalen Fach- und Branchenveranstaltungen zu Themen der digitalen Transformation in der Versicherungswirtschaft.

Christian Straube als neuer Head of Industry Insurance

In seiner neuen Rolle bei Adnovum unterstützt Christian Straube Versicherungen dabei, die digitale Transformation schneller umzusetzen, Prozesse effizienter zu gestalten und nachhaltige Strukturen für die Zukunft aufzubauen. «Versicherungen müssen heute gleichzeitig innovativer werden, effizienter arbeiten und regulatorische Anforderungen zuverlässig erfüllen. Dafür braucht es Lösungen, die Technologie, Prozesse und Menschen sinnvoll verbinden», sagt Christian Straube.

Zukunftsfähige Lösungen für Versicherungen

Mit dem Ausbau ihrer Versicherungsexpertise unterstreicht Adnovum den strategischen Fokus auf die Branche. Das Unternehmen begleitet Versicherungen unter anderem bei der Modernisierung von Kernsystemen, der Digitalisierung zentraler Geschäftsprozesse sowie bei der Integration neuer Technologien wie künstlicher Intelligenz. «Christian Straube verbindet tiefes Branchenverständnis mit technologischer Expertise. Damit stärkt er unsere Position als Partner für anspruchsvolle Transformationsvorhaben in der Versicherungswirtschaft», sagt Luciano Rizza, Managing Director Financial Services.

Adnovum unterstützt Erst- und Rückversicherer sowie weitere Marktteilnehmer dabei, ihre Organisationen zukunftsfähig aufzustellen und Veränderungen effizient umzusetzen – von der strategischen Beratung bis zur technischen Implementierung. (Adnovum/mc/ps)