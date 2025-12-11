Adnovum lanciert «Attack Surface Reduction»-Service in der Azure Cloud

Zürich – Der Service «Attack Surface Reduction» von Adnovum hilft Unternehmen, ihre Microsoft-Security-Umgebungen wirksam vor Cyberangriffen zu schützen. Das Angebot ergänzt das bestehende Portfolio an Managed Cybersecurity Services und ist ab sofort auch in der Azure Cloud verfügbar.

Der Service «Attack Surface Reduction» ASR von Adnovum bietet Unternehmen und Organisationen eine umfassende Analyse ihrer digitalen Angriffsflächen. Dank einem konsolidierten Überblick über Risiken und Schwachstellen können Security-Teams potenzielle Bedrohungen frühzeitig erkennen und proaktiv entschärfen. Unternehmen erfüllen damit regulatorische Anforderungen wie DORA, DSG und DSGVO sowie FINMA-Richtlinien jederzeit transparent und kosteneffizient.

«Insbesondere bei Unternehmen mit kleineren Security-Teams fehlen oft die Ressourcen für ein systematisches Management der Microsoft-Security-Infrastruktur», erklärt Matthias von Arx, Managing Director Solutions. «Dadurch entstehen ungeschützte Angriffsflächen, die zu Sicherheitsvorfällen führen können. Unser neuer ASR-Service schliesst diese Lücke effizient und mit überschaubarem Aufwand für die Kunden.»

Der neue Service umfasst folgende Kernleistungen:

Automatisierte Inventarisierung aller relevanten Ressourcen

Klassifizierung kritischer Daten und Systeme für gezielte Priorisierung

Kontinuierliche Überwachung der Infrastruktur auf Schwachstellen

Sofortige Handlungsempfehlungen und koordinierte Massnahmen bei Risiken

Nahtlose Integration in bestehende Microsoft-Security-Tools wie Defender for Endpoint und Microsoft Sentinel

Transparente Reports und intuitive Visualisierungen zur einfachen Nachvollziehbarkeit für Management und Audit

Mit ASR erhalten Unternehmen einen skalierbaren, praxisorientierten Service, der Sicherheit, Transparenz und Compliance vereint, ohne dass zusätzliche interne Ressourcen aufgebaut werden müssen. Der Service lässt sich nahtlos in bestehende Microsoft-Security-Umgebungen integrieren und ist ab sofort auch in der Azure Cloud verfügbar. (Adnovum/mc/ps)