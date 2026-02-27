Führungswechsel bei Adnovum: Fokus auf Synergien und Wachstum

Zürich – Der CEO von Adnovum, Thomas Zangerl, tritt auf 1. März 2026 zurück. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Übernahme der beiden spezialisierten IT-Dienstleister iSPIN und Koch IT habe Zangerl einen wichtigen Auftrag erfolgreich erfüllt und die Voraussetzungen für die nächste Entwicklungsphase der Gruppe geschaffen, schreibt Adnovum in einer Mitteilung. Interimistisch übernimmt Reto Isenegger, Mitglied des Verwaltungsrats, die operative Führung des Unternehmens.

Nach Gesprächen mit dem Verwaltungsrat ist Thomas Zangerl zum Schluss gekommen, dass die Zeit gekommen ist, die operative Führung in neue Hände zu übergeben. «Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben. Mit den erfolgreich umgesetzten Akquisitionen und einer klaren strategischen Ausrichtung ist Adnovum hervorragend aufgestellt, um die Chancen der nächsten Wachstumsphase zu nutzen. Jetzt ist ein geeigneter Moment, die Führung zu übergeben, damit neue Kräfte die Integration weiterführen und frische Impulse setzen können», sagt Thomas Zangerl, abtretender CEO von Adnovum.

Der Verwaltungsrat dankt Thomas Zangerl für seine langjährige engagierte und erfolgreiche Führung des Unternehmens. «Thomas hat grosse Anerkennung verdient. Er hat das Unternehmen nachhaltig weiterentwickelt und mit den beiden Akquisitionen bestens für die Zukunft gerüstet. Sein heutiger Schritt ist nicht selbstverständlich und zeigt, dass er immer im Sinne des Unternehmens handelt», wird Adrian Bult, Präsident des Verwaltungsrats von Adnovum, zitiert.

Um die hohe Priorität dieser Phase für ein erfolgreiches Wachstum von Adnovum gegenüber Mitarbeitenden, Kunden und Partnern zu unterstreichen, übernimmt Reto Isenegger, Mitglied des Verwaltungsrats, per 1. März 2026 interimistisch die operative Führung des Unternehmens. Thomas Zangerl bleibt bis Ende März im Unternehmen und sichert eine reibungslose Übergabe. Strategische Entscheidungen und operative Steuerung erfolgen damit rasch und eng verzahnt.

Reto Isenegger verfügt über langjährige Erfahrung in der strategischen wie operativen Führung komplexer Organisationen und bringt ausgewiesene Kompetenz in Transformations- und Integrationsprozessen mit. Damit ist die Kontinuität im Tagesgeschäft sichergestellt und der Fokus auf eine erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens klar verankert. Parallel dazu wird der Verwaltungsrat ohne Zeitdruck die Suche nach einer langfristig passenden CEO-Nachfolge aufnehmen. (pd/hzi/pg)