Volatiles Marktumfeld 2025 – Adnovum stellt Weichen für die Zukunft

Zürich – Nach mehreren Jahren kontinuierlichen Wachstums war das Geschäftsjahr 2025 beim Schweizer Software-Unternehmen Adnovum von einem volatilen Marktumfeld und einer spürbaren Zurückhaltung der Kunden bei Investitionen in Individualsoftware geprägt. Um den Umschichtungen im Markt zu begegnen, hat Adnovum 2025 gezielt in die strategische Neuausrichtung investiert und mit der Akquisition der Unternehmen Koch IT und iSPIN Anfang 2026 ihre Position im Cybersecurity-Umfeld entscheidend gestärkt.

Im Berichtsjahr 2025 reagierten viele Kunden auf wirtschaftliche Unsicherheiten mit einer selektiveren Investitionsstrategie, was sich in einem rückläufigen Auftragsvolumen im Bereich Individualsoftware widerspiegelte. Das Schweizer Software-Unternehmen Adnovum verzeichnete infolgedessen einen Umsatzrückgang auf CHF 110 Mio. bei solider Profitabilität.

Cybersecurity und IAM – Nachfrage wächst weiter

Managed Cybersecurity und Identity and Access Management (IAM) Services wurden auch 2025 stark nachgefragt. Adnovum hat im Berichtsjahr ihre Cybersecurity und IAM Services konsequent weiter ausgebaut und das Angebot um einen «Attack Surface Reduction»-Service für Microsoft-Umgebungen ergänzt. Durch Partnerschaften mit Inforcer und Cybertide wurden die Voraussetzungen für den effizienten Betrieb und die kontinuierliche Überwachung von Security-Umgebungen geschaffen. Zudem erweiterte das Unternehmen sein Partnernetzwerk mit VSHN, einem Spezialisten für DevOps, Cloud und den Betrieb von Software-Anwendungen. Dank der neuen Angebote gewann Adnovum 2025 unter anderem Cybersecurity- und IAM-Projekte beim Universitätsspital Zürich, bei der Gebäudeversicherung Zürich und beim Kanton Luzern.

Mit der Akquisition der beiden Unternehmen Koch IT und iSPIN erweiterte Adnovum Anfang 2026 ihr bestehendes Cybersecurity-Angebot um ein in der Schweiz ansässiges, im Markt etabliertes Security Operating Center (SOC) und verstärkte ihre Kompetenzen in Managed Security Services (MSS). Damit positioniert sich das Unternehmen als Trusted Partner, der den gesamten Lebenszyklus digitaler Lösungen sicher und aus einer Hand anbietet.

Strategische Initiativen

Parallel dazu trieb Adnovum 2025 wichtige strategische Initiativen voran. Das Unternehmen baute seine Partnerschaft mit der Trust Valley Association weiter aus und engagiert sich als Contributor Partner aktiv im führenden Schweizer Ökosystem für Cybersecurity. Zudem investierte Adnovum in neue Angebote für AI-native Software Engineering sowie in strategische Partnerschaften mit Google Cloud, Microsoft Azure und T-Systems, um Cloud- und KI-gestützte Lösungen zu entwickeln und zu betreiben. Adnovum baute ausserdem ihr Angebot auf Basis der staatlichen e-ID-Trust-Infrastruktur weiter aus. Damit unterstützt das Unternehmen Behörden und Unternehmen dabei, ihren Kunden und Mitarbeitenden einen e-ID-basierten Zugang zu digitalen Angeboten bereitzustellen.

Ausblick 2026

Reto Isenegger, Mitglied des Verwaltungsrats und Interim-CEO des Unternehmens, zum Ausblick für 2026: «Wer heute digitale Lösungen entwickelt, muss Sicherheit und künstliche Intelligenz frühzeitig und durchgängig berücksichtigen. Genau darauf haben wir Adnovum im vergangenen Jahr ausgerichtet. Mit dem Ausbau unserer Kompetenzen in Cybersecurity und AI-native Software Engineering stärken wir unsere Position als Partner für die sichere digitale Transformation.» (Adnovum/mc/ps)