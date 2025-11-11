moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

Adnovum: Wie digital fit sind Schweizer Versicherer 2025?
Zürich – Die IFZ-Studie «Digital Insurance Experience» beleuchtet den Online-Auftritt von Schweizer Versicherern anhand von zehn Dimensionen. Wer hat bei den Kunden digital die Nase vorn?

Zum vierten Mal in Folge seit 2022 analysiert das Institut für Finanzdienstleistungen Zug (IFZ) der Hochschule Luzern in einer Studie das digitale Angebot von 35 Schweizer Versicherern. Die Studie ist in enger Zusammenarbeit mit Finnoconsult und Adnovum als Hauptsponsor entstanden. 

Als Basis dienen 300 Kriterien, strukturiert in zehn Dimensionen. Diese reichen von Online-Abschluss bis hin zu Cybersecurity. Pro Dimension wird jener Versicherer ermittelt, der mit seinem Angebot am meisten überzeugt. Die gute Nachricht: Verglichen mit dem Vorjahr ist das Gesamtbild sehr stabil. 

Verbesserte digitale Vertragsabschlüsse

Die höchsten Werte erzielten die Versicherer wiederum bei der Dimension Website – was nicht überrascht, da sie die zentrale Schnittstelle zu den Kunden bildet. Ebenfalls erfreulich: Sämtliche Anbieter haben sich in puncto digitaler Vertragsabschlüsse verbessert. Damit reagieren sie auf das sich verändernde Nutzerverhalten und bekräftigen ihre Serviceorientierung.

Das grösste Verbesserungspotenzial zeigt sich bei der Dimension Online-Services. Lücken bestehen hier primär bei den digitalen Self-Service-Funktionen, die noch nicht an den Standard moderner Plattformen herankommen. 

Dies sind die Gewinner pro Dimension:

DimensionGewinner
WebsiteVisana
Online-AbschlussElvia by Allianz
OmnichannelDextra
Social Media & CommunityHelsana
KundenbindungsprogrammCSS
Online-SchadenmeldungHelvetia
Mobile ServicesSmile
Online-ServicesGenerali
Innovation & soziale VerantwortungZurich
CybersecurityAquilana

Strahlende Gesamtsiegerin über alle Dimensionen hinweg ist die Helvetia. Sie punktet insbesondere mit einer hohen Vertrauenswürdigkeit und vorbildlichen Datenschutztrans-parenz. (Adnovum/mc/hfu)

Hier kann die Studie heruntergeladen werden …

