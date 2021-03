Adresta erhöht die Sicherheit in der Uhrenindustrie mit Unterstützung von Microsoft

Zürich – Das ETH-Spin-off Adresta erstellt digitale Zwillinge für hochwertige Uhren, um den Markt sicherer zu machen. Durch den Beitritt zum Microsoft for Startups Programm stärkt das Unternehmen seine Go-to-Market Strategie und gemeinsame Verkaufsmöglichkeiten.

Adresta verändert die Art und Weise, wie wir Luxusprodukte erleben – angefangen bei Schweizer Uhren. Das in zürcher Startup erstellt digitale Zwillinge von Uhren, die alle relevanten Informationen enthalten. Letztlich ermöglicht dies den Besitzern, den Kauf einer echten Uhr zu beweisen und schafft einen sichereren und vertrauenswürdigeren Sekundärmarkt. Dazu bietet Adresta eine umfangreiche Lösung für Hersteller und Händler, um digitale Zertifikate auszustellen. Darüber hinaus können Marken Dokumente anhängen, anstatt sie auszudrucken, und mit den Besitzern direkt über die native App von Adresta kommunizieren.

Da die Besitzer im Mittelpunkt der Adresta-Lösung stehen, bietet die App eine breite Palette an Dienstleistungen – einschliesslich Ökosystempartnern wie die Wertsachenversicherung der Helvetia Versicherung. Darüber hinaus ermöglicht die App dem Besitzer, alle seine Dokumente gesichert an einem Ort zu speichern. So wird der digitale Zwilling mit Informationen entlang seines Lebenszyklus angereichert, was vor allem für den Sekundärmarkt und als Grundlage für weitere Integrationen mit Banken, Versicherungen oder anderen Diensten wichtig sein wird. Obwohl das Unternehmen in der Schweizer Uhrenindustrie angesiedelt ist, will es auch in anderen Luxus-Lieferketten Nachfrage und Erfahrung aufbauen.

„Unterstützung von Microsoft extrem wertvoll für uns“

Durch die Teilnahme am Microsoft for Startups Programm kann Adresta seine Lösung sicher auf der Azure Cloud skalieren. „Die Unterstützung von Microsoft zu haben, ist extrem wertvoll für uns. Die Zusammenarbeit hilft uns, unsere Go-to-Market-Strategie zu verbessern und gemeinsame Verkaufsmöglichkeiten zu schaffen, um neue Akteure aus der Luxusindustrie an Bord zu holen. Teil des Programms zu sein, ermöglicht es uns auch, mit den Experten von Microsoft zusammenzuarbeiten, um unsere Kompetenzen in den Bereichen Blockchain-Technologie und Machine Learning voranzutreiben“, sagt Mathew Chittazhathu, CEO von Adresta.

Vertrauen und Sicherheit sind auch stark auf die Mission von Microsoft ausgerichtet. „Unser Ziel ist es, nicht nur unsere eigenen Produkte vertrauenswürdig und sicher zu machen, sondern auch anderen zu ermöglichen, dasselbe zu tun. Aus diesem Grund freuen wir uns, Adresta auf ihrem Weg zu mehr Sicherheit, Transparenz und Vertrauenswürdigkeit in der Luxusindustrie zu unterstützen“, sagt Tim Moser, Projektleiter von Microsoft für Startups Schweiz. In der Zwischenzeit ist das Adresta-Team auf der Suche nach weiteren Ökosystem-Partnern, die bereit sind, die Art und Weise, wie wir Luxusprodukte erleben, durch den Aufbau digitaler Zwillinge zu verändern. (Adresta/mc/ps)