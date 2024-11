ALL CONSULTING AG baut ihre Standorte weiter aus

Zürich – Die ALL CONSULTING baut ihre Standorte weiter aus. Nach der kürzlich mit Rolf Gilgen neu besetzten Standortleitung in Bern konnte die ALL CONSULTING Martin Scheidegger und Hannes Küng für die Standortleitung in Zürich gewinnen.

Küng und Scheidegger bringen jeweils über 10 Jahre Erfahrung in der Abacus Softwareberatung mit. Sie verfügen über ein umfangreiches Know-how in den verschiedensten Branchen und haben bereits zahlreiche Projekte erfolgreich umgesetzt. Mit der neu besetzten Standortleitung in Zürich deckt die ALL CONSULTING ein sehr breites Kompetenzfeld im Abacus Umfeld ab. Hannes Küng verfügt über umfassendes Wissen in wertschöpfenden Prozessen wie Projektabwicklung, Servicemanagement, Warenbewirtschaftung, Zeit- und Leistungserfassung sowie Schnittstellenmanagement. Martin Scheidegger hingegen verfügt über ein umfangreiches Know-how im Finanzwesen, in der Lohnbuchhaltung sowie in der Projektleitung.

«Mit Martin und Hannes konnten wir zwei sehr erfahrene und ausgewiesene Spezialisten rekrutieren. Ich freue mich ausserordentlich auf die Zusammenarbeit mit den beiden und dass wir sie für die ALL CONSULTING gewinnen konnten. Trotz der heute technischen Möglichkeiten von Remote-Arbeit sind wir überzeugt, dass die Nähe zu unseren Kunden ein entscheidender Erfolgsfaktor ist. Daher setzen wir weiterhin auf lokale Standorte.» bekräftigt Marcel Baghdassarian, CEO der ALL CONSULTING AG. Dazu Hannes Küng: «Ich freue mich sehr, Teil des ALL CONSULTING Teams zu werden und gemeinsam mit Martin Scheidegger die Standortleitung zu übernehmen.» Martin Scheidegger ergänzt: «Wir freuen uns darauf, unsere Kunden mit ALL CONSULTING als Abacus Business Partner der ersten Stunde betreuen zu dürfen.» (pd/mc)

ALL CONSULTING ist ein führender Partner für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen mit ganzheitlichen und bereichsübergreifenden Softwarelösungen. Als Abacus Goldpartner implementiert, ALL CONSULTING seit 1986 erfolgreich ERP-Gesamtlösungen mit der Abacus Business Software und bietet mit der ALL Cloud auch einen ISO 27001 zertifiziertes Abacus Cloud Hosting an. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in St. Gallen, weitere Standorte sind in Brüttisellen, Luzern und Bern. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und beschäftigt rund 50 Mitarbeitende.