Allianz Trade und Inclusive Brains entwickeln gedankengesteuerte Tastatur

Wallisellen – Allianz Trade und Inclusive Brains entwickeln ein nicht-invasives KI-System, das Nachrichten ohne Berührung oder Sprache sendet, um Menschen mit Behinderungen mehr Autonomie zu ermöglichen. Im Jahr 2024 haben Allianz Trade und Inclusive Brains gemeinsam Prometheus BCI entwickelt, eine neuartige multimodale Mensch-Maschine-Schnittstelle, die auf generativer künstlicher Intelligenz (KI) basiert und verschiedene neurophysiologische Daten in mentale Befehle umwandelt. Millionen von Menschen auf der ganzen Welt wurden Zeuge, wie diese unterstützende Neurotechnologie von zwei Menschen mit motorischen und kognitiven Behinderungen eingesetzt wurde, um ein Arm-Exoskelett zu steuern, das sie in die Lage versetzte, die olympische Fackel zu halten.

In diesem Jahr bekräftigen beide Unternehmen ihre gemeinsamen Werte und ihr Engagement für die Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderungen, indem sie ihre Partnerschaft erneuern. Ein zentraler Punkt ist dabei die Entwicklung einer gedankengesteuerten Tastatur.

Ein weiterer Schritt in Richtung Inklusion mit gedankengesteuerten Tastaturen

Auf ihrem Weg, Inklusion durch Innovation voranzutreiben, lassen sich Allianz Trade und Inclusive Brains von einem gemeinsamen Leitsatz leiten: Maschinen müssen sich an ihre Nutzer anpassen, nicht umgekehrt. Die firmeneigene multimodale Gen-KI, die das Herzstück von Prometheus BCI bildet, ermöglicht es, die Mensch-Maschine-Interaktion auf die Körperlichkeit, die Fähigkeiten, die Bedürfnisse und die kognitiven Fähigkeiten des jeweiligen Nutzers abzustimmen. Indem man Maschinen, wie z. B. Workstations, mit adaptiven Fähigkeiten ausstattet, eröffnet sich ein breites Spektrum an praktischen Anwendungen, um die Gleichstellungslücke für Menschen mit Behinderungen zu schliessen.

Die so genannte «gedankengesteuerte Tastatur» wird nicht nur die digitale, sondern auch die gesellschaftliche Inklusion vorantreiben. Millionen von Menschen sind isoliert, weil Unfälle oder neurodegenerative Erkrankungen sie an der Kommunikation und am digitalen Zugang hindern. Gedankengesteuerte Tastaturen können diese Herausforderung direkt angehen und Menschen mit Behinderungen mehr Autonomie geben, während sie ihnen den Zugang zur Bildung und zum Arbeitsmarkt erleichtern. Aus diesem Grund haben Allianz Trade und Inclusive Brains beschlossen, ihre Partnerschaft zu erneuern und sich in der zweiten Phase auf diese Anwendung zu konzentrieren.

«Die nicht-invasiven Weltpremieren, die wir im Rahmen unserer Partnerschaft erreicht haben, ebnen den Weg für weitere konkrete und lebensverändernde Anwendungen von Prometheus BCI für Menschen mit Behinderungen. In nur wenigen Monaten wurde es zum ersten multimodalen nicht-invasiven Werkzeug, das zum Schreiben und Senden eines Tweets verwendet wurde, und dann zu einem parlamentarischen Änderungsantrag im französischen Parlament. Wir wollen nun, dass unsere von der KI unterstützte Neurotechnologie denjenigen zugutekommt, die sie am meisten brauchen. Die Möglichkeit, eine Tastatur mit dem Verstand, den Augenbewegungen, durch Blinzeln oder Zusammenpressen zu steuern, kann für viele Menschen, die gelähmt sind oder nicht sprechen können, lebensverändernd sein. Es könnte sie in die Lage versetzen, wieder mit der Welt zu kommunizieren, und ihnen damit die Tür zur Arbeitswelt wieder öffnen», sagt Olivier Oullier, Mitbegründer und CEO von Inclusive Brains und Vorsitzender des Group AI Institute von Biotech Dental.

Der weltweit erste mit dem Verstand geschriebene und eingereichte parlamentarische Änderungsantrag

Vor einigen Wochen hat Prometheus BCI etwas erreicht, was einst als Science-Fiction galt, nun aber Wissenschaft in Aktion ist: die allererste «handfreie» Abfassung und Einreichung eines parlamentarischen Änderungsantrags, ermöglicht durch eine nicht-invasive multimodale Gehirn-Computer-Schnittstelle.

Während einer Sondersitzung des KI-Aktionsgipfels im französischen Parlament konnten Hunderte von Teilnehmern miterleben, wie Prometheus BCI eingesetzt wurde, um den Änderungsantrag zu einer 100-Milliarden-Euro-Investition in KI ohne jegliche physische Interaktion mit einer Tastatur, einer Maus, einem Bildschirm und ohne Sprachbefehle fertigzustellen. Das Dokument wurde dann nahtlos mit der gleichen bahnbrechenden berührungslosen und lautlosen Methode an den Parlamentspräsidenten übermittelt. Diese transformative Demonstration fiel genau mit dem 20. Jahrestag des französischen Inklusionsgesetzes aus dem Jahr 2005 zusammen. Mit diesem bahnbrechenden Gesetz wurden gleiche Rechte und Chancen für Menschen mit Behinderungen geschaffen und universelles Design und Zugänglichkeitsmassnahmen vorgeschrieben.

Technologie und KI für das Gemeinwohl nutzen

Allianz Trade und Inclusive Brains konzentrieren sich in Zukunft auf die Ausweitung der Wirkung zum Nutzen aller, nicht nur von Menschen mit Behinderungen. Aus diesem Grund wird der Code für den Algorithmus von Prometheus BCI bald allen Innovatoren zur Verfügung gestellt werden.

«Null-Diskriminierung ist die Essenz einer wirklich inklusiven Technologie, und kollektive Anstrengungen sind entscheidend, um dieses Ziel zu erreichen. Indem wir den Prometheus BCI-Algorithmus als Open Source zur Verfügung stellen, laden wir Entwickler, Institutionen und Branchen dazu ein, gemeinsam an der Weiterentwicklung von assistiven Technologien für alle zu arbeiten. Darin liegt die Kraft der Einigkeit. Bei Allianz Trade und Inclusive Brains glauben wir daran, Barrieren durch Innovation zu überwinden. Diese Initiative spiegelt unser Engagement für integrative Lösungen wider, die Menschen auf der ganzen Welt unterstützen», sagt Florence Lecoutre, Vorstandsmitglied der Allianz Trade Gruppe und zuständig für Datenanalyse und KI, Personalwesen, Nachhaltigkeit, Compliance und Kommunikation.

