Alteo Business Systems GmbH ernennt Marcel Baghdassarian zum neuen CEO und Partner 

Oensingen – Die Alteo Business Systems GmbH, ein in der Region Mittelland verankertes Unternehmen und etablierter Vertriebspartner der Abacus Business Software, stellt sich für die Zukunft neu auf: Ab dem 1. Dezember 2025 übernimmt Marcel Baghdassarian die Rolle des CEO und Partners. Mit dieser Ernennung startet Alteo nicht nur in eine neue Wachstumsphase, sondern erweitert auch sein Leistungsportfolio in Richtung Digitalisierungsberatung und betreut Kunden in der ganzen Deutschschweiz.

Das Unternehmen wurde vor zehn Jahren von Felix G. Meierhans und Thomas Menth gegründet und wird gemeinsam mit den Teilhabern Hans Gfeller und Christian Eppler geführt. Bisher agierte Alteo ohne formelle CEO-Position. Mit der neuen Struktur schafft das Unternehmen die organisatorische Basis für weiteres Wachstum und den gezielten Ausbau seiner Marktposition im Abacus-Umfeld.

Die vier bisherigen Teilhaber sind ausgewiesene Abacus-Spezialisten, die zusammen sämtliche Kern-Applikationen der Abacus Business Software abdecken – von Finanz- und Auftragswesen über Lohn und Zeiterfassung bis hin zu Projektmanagement und CRM. Dieses gebündelte Know-how bildet die fachliche Grundlage des Unternehmens und garantiert eine hohe Beratungs- und Umsetzungskompetenz für KMU-Kunden.

Marcel Baghdassarian bringt umfassende Erfahrung in der Unternehmensführung und aus der ERP- und Abacus-Welt mit. Zuletzt war er CEO eines grösseren Abacus Gold Vertriebspartners. Zu seinem Einstieg sagt er: „Ich freue mich sehr, gemeinsam mit dem bestehenden Team die Alteo Business Systems GmbH in die nächste Wachstumsphase zu führen. Das Team hat in den vergangenen Jahren ausserordentliches geleistet und eine starke Position als Abacus-Partner aufgebaut. Unser Ziel ist es, Unternehmen bei ERP-Einführungen noch stärker zu begleiten und sie mit gezielter Digitalisierungsberatung zu unterstützen. Mit unserem neuen Produkt Digitalisierungscheck können Unternehmen ihre digitale Reife prüfen und gezielt weiterentwickeln – so schaffen wir echten Mehrwert für unsere Kunden in der ganzen Deutschschweiz.“

„Mit Marcel konnten wir eine erfahrene Führungskraft gewinnen, die das Unternehmen strategisch weiterentwickeln wird. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und den gemeinsamen Weg, Alteo als kompetenten Abacus-Partner weiter zu stärken,“ sagen Felix G. Meierhans und Thomas Menth.

„Wir schätzen Marcels Erfahrung und seine klare Vision für die Zukunft von Alteo. Gemeinsam werden wir die Kompetenzen unseres Teams ausbauen und die Abacus-Beratung sowie die digitale Unterstützung für unsere Kunden weiterentwickeln,“ ergänzen Hans Gfeller und Christian Eppler.

Trotz ihrer kompakten Grösse zählt die Alteo Business Systems GmbH zu den leistungsstarken Partnern im Abacus-Netzwerk und ist stolz darauf, als Abacus Silber Partner ausgezeichnet zu sein. Aktuell beschäftigt das Unternehmen sechs Mitarbeitende – mit dem neuen CEO künftig sieben – und betreut seit 2015 zahlreiche KMU bei der Implementierung und Betreuung von Abacus Business Software. (Alteo/mc/hfu)