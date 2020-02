apoBank setzt in der Wertpapierabwicklung auf BPaaS von Avaloq

Zürich – Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG (apoBank) mit Hauptsitz in Düsseldorf baut die Zusammenarbeit mit der Avaloq Gruppe weiter aus: durch eine Wertpapierabwicklung im Business Process as a Service (BPaaS)-Modell.

Nachdem die apoBank sich bereits für die Avaloq Banking Suite als neues Kernbankensystem entschieden hat, hat sie nun darüber hinaus die Entscheidung getroffen, künftig für die Wertpapierabwicklung auch BPaaS-Dienstleistungen von Avaloq zu beziehen. Aktuell befinden sich beide Partner hierzu in der Vorbereitung. In der Folge wird Avaloq auch einen weiteren Standort in Düsseldorf, neben Berlin und Leipzig, eröffnen und 75 Mitarbeiter der apoBank übernehmen.

BPaaS gewinnt im deutschen Markt an Relevanz

Jürg Hunziker, CEO von Avaloq, sieht dies als weiteren wichtigen Schritt von Avaloq im deutschen Markt: „Ich freue mich sehr, dass sich die apoBank entschieden hat, unsere Zusammenarbeit noch zu intensivieren. Für unser Servicegeschäft in Deutschland ist dies ein grosser Erfolg und wir freuen uns über diesen Vertrauensbeweis durch die apoBank. Generell sehen wir im Markt verstärkte Nachfrage nach SaaS und BPaaS sowie nach leistungsfähigen Digital-Banking-Lösungen, so dass wir auch künftig von diesem Momentum profitieren möchten.“

Kernkompetenzen durch Digitalisierung stärken

Es ist geplant, dass Avaloq die Wertpapierabwicklung nach Abschluss der Migration auf das Kernbankensystem übernimmt. Eckhard Lüdering, Vorstand der apoBank: „Wir treiben aktuell unsere IT-Migration voran und bereiten unsere Infrastruktur vor. Wir arbeiten darauf hin, dass wir Mitte des Jahres die Umstellung vollziehen können. Der Aufwand wird sich lohnen, denn die neue IT legt die Basis dafür, uns schneller, digitaler und spezialisierter zu machen.“ Zu dieser Ausrichtung passt auch die langfristige Entscheidung für das BPaaS-Angebot von Avaloq: „Wir wollen unseren Kunden auch in der Wertpapierabwicklung innovative digitale Lösungen bieten. Unsere Wertpapierabwicklung in einem BPaaS-Modell an Avaloq zu übergeben, ist daher ein logischer Schritt. Dadurch reduzieren wir Komplexität, vereinfachen und beschleunigen Prozesse und schaffen den Raum, uns im Kundengeschäft auf die persönliche Beratung zu konzentrieren und unsere Dienstleistungen weiter auszubauen“, so Lüdering.

Avaloq beschäftigt derzeit rund 185 Mitarbeitende an den deutschen Standorten. Zu den weiteren deutschen Kunden von Avaloq zählen Julius Bär, Quirin Privatbank, Vontobel Europe, V-BANK, Tradegate Wertpapierhandelsbank und Isbank. (Avaloq/mc)