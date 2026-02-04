Atos Gruppe verstärkt Managementteam mit Olivier Vareilhes als Head of Switzerland

Zürich, 3. Februar 2026 – Die Atos Gruppe, ein weltweit tätiger Anbieter für KI-gestützte digitale Transformation, ernennt Olivier Vareilhes zum neuen Head of Switzerland. In der Funktion unterstützt er die strategische Weiterentwicklung des Schweizer Geschäfts von Atos und Eviden und treibt insbesondere das weitere Wachstum bei Cloud, Cybersecurity, digitale Services und Künstliche Intelligenz voran.

Olivier Vareilhes verfügt über mehr als 25 Jahre internationale Erfahrung in der IT- und Technologiebranche und ist ausgewiesener Experte für Business Development, strategischen Vertrieb sowie Transformation komplexer Organisationen. Er hat in verschiedenen Rollen gezeigt, dass er Unternehmen zugleich effizient führt und langfristig erfolgreich weiterentwickelt – stets mit klarem Fokus auf den Kunden.

Zuletzt war Vareilhes als Vice President & General Manager EMEA (DACH) bei Kudelski Security tätig, wo er die Organisation erfolgreich neu ausrichtete, Partnerschaften etablierte und signifikantes Umsatzwachstum erzielte. Davor hatte er führende Management- und Vertriebspositionen bei Kyndryl sowie IBM inne, unter anderem als Managing Director Schweiz und als Sales Director mit Verantwortung für Grosskunden und ein Geschäftsvolumen von mehreren hundert Millionen US-Dollar.

„Ich freue mich sehr, in einer so wichtigen Phase diese Verantwortung zu übernehmen“, sagt Olivier Vareilhes, Head of Switzerland. „Gemeinsam mit dem Team werde ich mich darauf konzentrieren, die Marken Atos und Eviden weiter voranzubringen und Kunden dabei zu unterstützen, durch digitale Transformation ihre Business Intelligence auszubauen, Innovationen voranzutreiben und messbaren Mehrwert zu schaffen.“

„Olivier Vareilhes verfügt über fundierte Branchenkenntnisse und eine ausgeprägte Kundenorientierung“, sagt Daniele Principato, verantwortlich für internationale Märkte bei Atos. „Wir sind überzeugt, dass seine Erfahrung und sein tiefes Verständnis des Schweizer Marktes die Organisation vor Ort stärken und unsere Wachstumsambitionen unterstützen werden, indem er das gesamte Portfolio von Atos und Eviden gezielt positioniert.“

Vareilhes ist Schweizer und französischer Staatsbürger, spricht fliessend Französisch, Englisch und Deutsch und verfügt über einen MBA des Henley Management College (UK) sowie einen Masterabschluss in Electronic & Industrial Computing Engineering. Er gilt als transformationaler Leader mit starkem Fokus auf Mitarbeiterentwicklung, Kulturwandel und nachhaltige Profitabilität. (Atos/mc/hfu)

Über die Atos Gruppe

Die Atos Gruppe ist ein weltweit führender Anbieter für die digitale Transformation mit ca. 63.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von zirka 8 Milliarden Euro. Sie ist in 61 Ländern unter zwei Marken tätig – Atos für Dienstleistungen und Eviden für Produkte. Als europäischer Marktführer in den Bereichen Cybersicherheit, Cloud und High Performance Computing setzt sich die Atos Gruppe für eine sichere und dekarbonisierte Zukunft ein und bietet massgeschneiderte, KI-gestützte End-to-End-Lösungen für alle Branchen. Die Atos Gruppe ist die Marke, unter der Atos SE (Societas Europaea) firmiert. Atos SE ist an der Euronext Paris notiert.

Das Ziel der Atos Gruppe ist es, die Zukunft des Informationsraums mitzugestalten. Ihr Fachwissen und ihre Dienstleistungen unterstützen die Entwicklung von Wissen, Bildung und Forschung in einem multikulturellen Ansatz und tragen zur Entwicklung wissenschaftlicher und technologischer Exzellenz bei. Weltweit ermöglicht die Gruppe ihren Kunden, Mitarbeitern und Mitgliedern der Gesellschaft insgesamt, in einem sicheren Informationsraum nachhaltig zu leben, zu arbeiten und sich weiterzuentwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.atos.net



