Avaloq bei WealthBriefing Swiss Awards 2021 als «Best Transaction Processing Solution»-Anbieter ausgezeichnet

Zürich – Avaloq, ein Anbieter von digitalen Banking-Lösungen, Kernbankensoftware und Wealth-Management-Technologien hat heute zum dritten Mal nach 2017 und 2019 diese prestigeträchtige Auszeichnung erhalten.

Die WealthBriefing Swiss Awards zeichnen die besten Anbieter in den Bereichen Private Banking, Wealth Management und Trusted Advisor aus und würdigen Unternehmen, Teams und Einzelpersonen, die im Jahr 2020 Innovation und Exzellenz gezeigt haben. Die Preisverleihungsserie, die in diesem Jahr zum achten Mal stattfand, wird von ClearView Financial Media mit Sitz in London organisiert. ClearView ist die Herausgeberin einer Reihe von internationalen Nachrichtendiensten unter dem Label «Family Wealth Report». Zudem veröffentlicht das Unternehmen Forschungsberichte sowie Newsletter und führt darüber hinaus ein globales Veranstaltungsprogramm für führende Unternehmen im Wealth Management durch.

Im Rahmen der Auszeichnung 2021 bewertete die Jury die Stärke von Avaloqs Einreichung und verwies nachweislich auf die Rückbuchungen sowie die Effizienz, die das Unternehmen erbracht hatte. Ausserdem wurde die Bedeutung von Datenintegrität und Geschwindigkeit betont. Besonders überzeugt war die Jury dabei vom «Feedback-Loop», der für die kontinuierliche Verbesserung des «Straight-Through-Processing» sorgt, sowie von Avaloqs marktführendem Datenmodell.

Jürg Hunziker, CEO der Avaloq-Gruppe, sagte: «Es ist sehr erfreulich, das Jahr 2021 mit dieser prestigeträchtigen Auszeichnung in unserem Heimatmarkt zu beginnen. Avaloq ist bestrebt, die Innovation im digitalen Banking weltweit voranzutreiben und ein Nutzenversprechen zu schaffen, das die höchsten Service- und Transaktionsanforderungen unserer wachsenden Kundschaft auf der ganzen Welt erfüllt. In der Tat sind wir zu einem unerlässlichen Partner für unsere Kunden geworden, der sie dabei unterstützt, in einem sich schnell verändernden, dynamischen Wealth-Management-Sektor wettbewerbsfähig zu bleiben und zu wachsen.» (Avaloq/mc/ps)