Avaloq erwirbt mit Derivative Partners einen Service-Spezialisten für strukturierte Produkte

Zürich – Avaloq, ein Cloud-Plattform- und Dienstleistungsanbieter für Banken, Vermögensverwalter und Investmentgesellschaften, erwirbt eine 100%- Beteiligung an der in Zürich ansässigen Derivative Partners AG. Derivative Partners ist ein unabhängiger Informations- und Datenanbieter für strukturierte Produkte und Derivate in der Schweiz. Seit über 15 Jahren stellt Derivative Partners für seine Kunden in der Schweiz und Europa hochwertige Marktinformationen, Tools, Research und Berechnungen für komplexe Finanzprodukte bereit. Derivative Partners wird bis auf weiteres als eigenständige Einheit fungieren; alle Mitarbeitenden werden übernommen. Finanzielle Details werden nicht bekannt gegeben.

Derivative Partners, gegründet im Jahr 2000, wird von CEO Daniel Manser und COO Patrick Walther geführt und stellt für mehr als 40 Akteure am Markt, einschliesslich Emittenten, Privatbanken, Vermögensverwaltern und Börsen, Lösungen für strukturierte Produkte bereit. Zudem unterstützt das Unternehmen Firmen bei der Bewertung optionsgelinkter Wertschriften und komplexer Finanzprodukte. Ferner berechnet das Unternehmen Portfolio-Management-Ratios und regulatorische Kennzahlen sowie Bewertungsmodelle von Drittparteien und liefert quantitativen Support für die Bereiche Investment Banking und Trading. Zu seinem Dienstleistungsspektrum gehören auch Product Governance, Lösungen für das Life-Cycle-Management und Mediendienstleistungen.

Dank dieser Akquisition wird Avaloq künftig als First Mover differenzierte Daten für strukturierte Produkte und ETFs auf seiner Plattform anbieten können. Die leistungsstarken Analysedienstleistungen von Derivative Partners werden es Avaloq ermöglichen, hochkomplexe Finanzinstrumente sowohl für bestehende als auch neue Kunden unabhängig zu bewerten, zu handeln und zu verwalten. Dies ist in einer Zeit, in der Banken und Vermögensverwalter solche Instrumente immer stärker nutzen, besonders relevant.

Jürg Hunziker, Group CEO von Avaloq, erklärte: «Derivative Partners hat sich als Marktführer und Kompetenzzentrum für die Analyse strukturierter Finanzprodukte etabliert. Das Unternehmen passt perfekt zu unseren strategischen Zielen, und wir heissen das Team in der Avaloq Community herzlich willkommen. Die umfassenden Beratungsressourcen und das grosse Know-how des Unternehmens im Bereich der strukturierten Produkte runden das bestehende Dienstleistungsangebot von Avaloq ab. Mit der Akquisition unterstreicht Avaloq seine Vision, mit leistungsstarken Datenanalysen das Finanzerlebnis in einer volldigitalisierten, datengesteuerten Welt, in der Informationen permanent verfügbar sein müssen, neu zu erfinden. Für konsequentes Straight-through Processing, verbesserte Dienstleistungen und präzisere Erkenntnisse bedarf es optimierter und qualitätsgesicherter Daten. Hochstehende Datenmodelle sind für die Zukunft der globalen Finanzdienstleistungsbranche absolut entscheidend. Die Integration der Funktionalitäten von Derivative Partners ermöglicht uns, höchst komplexe Finanzinstrumente zum Vorteil unserer Kunden und Stakeholder abzuwickeln, Dies steigert die Attraktivität unseres Ökosystems und unseres Wertbeitrags noch weiter.»

Daniel Manser, CEO, Derivative Partners, sagte: «Avaloq hat sich zum führenden Anbieter von digitalen Lösungen für Banken und Vermögensverwalter entwickelt und ein einzigartiges, stetig wachsendes Kundenportfolio in Europa und Asien aufgebaut. Als Teil Avaloq Gruppe wird die Technologie von Derivative Partners rasch einem viel grösseren Publikum zugänglich. Unser Team freut sich darauf, Teil eines aussergewöhnlichen Unternehmens mit globaler Reichweite zu werden.» (Avaloq/mc/ps)

