Avaloq gewinnt mit der Emirates Investment Bank einen weiteren Kunden im Mittleren Osten

Zürich – Die Emirates Investment Bank, eine Privatbank mit Sitz in Dubai, setzt für die digitale Transformation ihrer Vermögensverwaltungs- und Investment-Management-Aktivitäten auf den Schweizer Technologieanbieter Avaloq. Auf Basis der Avaloq-Plattform wird die Bank ihr Kernbankensystem modernisieren und die Kundenschnittstelle optimieren – inklusive des Ausbaus der digitalen Bankkanäle. Die Zusammenarbeit wird die Emirates Investment Bank dabei unterstützen, ihre Dienstleistungen effizient zu skalieren und ein stärker personalisiertes, datenbasiertes Kundenerlebnis zu bieten.

Die Emirates Investment Bank ist eine unabhängige, börsennotierte Privatbank mit Sitz in Dubai, die vermögenden Privatpersonen und Institutionen weltweit Vermögensverwaltung, Anlageberatung und tägliche Bankdienstleistungen anbietet. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Avaloq die Front-, Middle- und Back-Office-Systeme der Bank auf einer einzigen Plattform zusammenführen und damit einen hohen Grad an Automatisierung ermöglichen, um manuelle Aufgaben zu minimieren, die benötigte Zeit für das Onboarding neuer Kunden zu verkürzen und die operative Effizienz zu steigern. Mit integrierten Compliance-Funktionen unterstützt die Plattform die Bank zudem dabei, die strengen und sich laufend weiterentwickelnden regulatorischen Anforderungen zu erfüllen und ein robustes Risikomanagement sicherzustellen.

Damit entsteht für die Emirates Investment Bank eine starke operative Grundlage, um ihren Kunden hochstehende Vermögensverwaltung zu bieten. Dazu zählt unter anderem die Nutzung datengestützter Erkenntnisse für die Erstellung massgeschneiderter Anlageangebote. Dienste und Anwendungen von Drittanbietern können dank der offenen Architektur und fortschrittlichen Integrationsfunktionen von Avaloq über Community-APIs nahtlos angebunden werden. Diese Flexibilität wird Innovationen beschleunigen und die Zeit für die Einführung neuer Produkte erheblich verkürzen.

Kunden der Emirates Investment Bank werden auf dieser Basis künftig von einer Plattform profitieren, die das gesamte Spektrum an Private-Banking-Produkten und -Dienstleistungen unterstützt und verbesserte digitale Banking-Lösungen umfasst – von transparenten Portfolioübersichten bis hin zu personalisierten Dashboards.

Anthony Jaganathan, Chief Operating Officer der Emirates Investment Bank, sagt: «Die Zusammenarbeit mit Avaloq unterstreicht unser Bestreben, in den Bereichen Vermögensverwaltung und Investment Management weiterhin eine führende Rolle einzunehmen – dies als Teil einer wachsenden und dynamischen Branche in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Durch die Harmonisierung unserer Abläufe auf einer einheitlichen, zukunftsfähigen Plattform schaffen wir eine starke Grundlage für nachhaltiges Wachstum und einen spürbaren Mehrwert für Anleger.»

Pascal Wengi, Mitglied der Geschäftsleitung von Avaloq, ergänzt: «Die Vereinigten Arabischen Emirate etablieren sich zunehmend als bedeutendes Zentrum der Vermögensverwaltung. Vor diesem Hintergrund wollen wir führende Institute wie die Emirates Investment Bank dabei unterstützen, skalierbare Dienstleistungen zu entwickeln, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Anleger in der Region zugeschnitten sind. Wir freuen uns sehr darauf, diese

Partnerschaft langfristig weiter zu vertiefen und die Emirates Investment Bank dabei zu unterstützen, ihren Kunden ein erstklassiges Kundenerlebnis zu bieten.»

Avaloq ist im Mittleren Osten mit einer eigenen Niederlassung im Dubai International Financial Centre (DIFC) präsent. Die Standorteröffnung im April 2025 markierte einen wichtigen Meilenstein im internationalen Wachstum des Unternehmens. Mit ihrer Präsenz vor Ort will Avaloq dazu beitragen, die digitale Transformation von Finanzdienstleistungen in der Region weiter voranzutreiben. (Avaloq/mc/ps)