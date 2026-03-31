CMB Monaco nutzt als erste Bank die Wealth-Plattform von Avaloq – BlackRock Aladdin

Zürich – Die in Monaco ansässige Privatbank CMB Monaco nutzt für ihre IT- und Backoffice-Prozesse neu die integrierte Technologieplattform von Avaloq und Aladdin Wealth™, welche die gesamte Wertschöpfungskette der Bank im Front-, Middle- und Back-Office optimiert. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der digitalen Transformation von CMB Monaco – der Schritt stärkt die operative Effizienz der Bank, steigert ihre Servicequalität und unterstützt den weiteren Ausbau ihres internationalen Private-Banking-Geschäfts.

CMB Monaco, die im Markt für ihre massgeschneiderten Private-Banking-Services bekannt ist, nutzt nun die kombinierten Stärken von Avaloq und BlackRock Aladdin®, um ihre Geschäftstätigkeit weiterzuentwickeln und die Kundenbindung zu stärken. Das nahtlose Onboarding auf die integrierte Technologieplattform von Avaloq und Aladdin Wealth™ ermöglicht CMB Monaco den Zugang zu optimierten Workflows im Kerngeschäft, im Digital Banking sowie im Kunden- und Portfoliomanagement. Die Gemeinschaftslösung bietet der Bank umfassende Funktionalitäten im Bereich Portfoliomanagement, darunter massgeschneiderte Anlagevorschläge, ganzheitliche Szenarioanalysen und erweiterte Risikoanalysen, um eine stärkere Personalisierung voranzutreiben sowie die Produktivität der Beraterinnen und Berater zu steigern.

Cloud-basierte Software as a Service (SaaS)

Dank der offenen Architekturen von Avaloq und Aladdin Wealth™ lassen sich auch innovative Services von Drittanbietern integrieren, was für Flexibilität und eine schnelle Einführung neuer Angebote sorgt. Die als Cloud-basierte Software as a Service (SaaS) bereitgestellte Lösung ermöglicht es CMB Monaco, sich auf Wachstum und die Servicequalität zu konzentrieren und gleichzeitig die Einhaltung sich laufend ändernder Regularien zu gewährleisten. Die Migration verstärkt ausserdem die Cybersicherheit der Bank, da Avaloq fortschrittliche Schutzmechanismen, eine Secure-by-Design-Architektur und laufende Updates zur Sicherung von Kundendaten und -transaktionen bietet. CMB Monaco nutzt auch Avaloq Banking Operations, um Backoffice-Prozesse zu optimieren, einschliesslich der KI-gestützten Automatisierung für Corporate Actions.

CMB Monaco profitiert nun von den hochwertigen Risikoanalysen von Aladdin Wealth, die Portfolio-Insights und eine ausgefeilte Angebotserstellung in allen Anlageklassen ermöglichen und so eine herausragende Beratungsleistung gewährleisten. Im Rahmen der Zusammenarbeit ist CMB Monaco die erste europäische Bank, die das Gen-AI-basierte Feature «Auto Commentary» innerhalb der Aladdin Wealth™ Plattform einsetzt. Es verwandelt komplexe Portfolioanalysen und Anlagepräferenzen auf Kundenebene schnell in prägnante Erkenntnisse und unterstützt Beraterinnen und Berater dabei, die Kundenbeziehungen durch aussagekräftigere und differenziertere Gespräche zu stärken.

Web- und Mobile-Banking-Lösungen von Avaloq

Darüber hinaus hat die Kundschaft von CMB Monaco nun über die Web- und Mobile-Banking-Lösungen von Avaloq Zugriff auf ein intuitives digitales Erlebnis mit massgeschneiderten Dashboards, erweiterten Portfoliovisualisierungen, personalisierbaren Benachrichtigungen und Conversational-Banking-Funktionen. Zudem sorgen die neuesten Authentifizierungsstandards für erweiterte Sicherheit.

Francesco Grosoli, CEO von CMB Monaco, erklärt: «Die Partnerschaft mit Avaloq und BlackRock Aladdin ist ein wichtiger Meilenstein in unserer digitalen Transformation. Durch die Einführung ihrer integrierten Plattform steigern wir unsere Produktivität über die Geschäftsbereiche hinweg und modernisieren unsere Systeme, um ein hervorragendes digitales Erlebnis zu bieten – vor allem für eine neue Generation von Anlegern.» Olivier Pagès, Chief Operating Officer, ergänzt: «Avaloq und BlackRock Aladdin sind mehr als nur Technologieanbieter. Sie sind vertrauenswürdige Partner, die uns dabei unterstützen, den sich stets weiterentwickelnden regulatorischen Standards einen Schritt voraus zu sein und die hohen Erwartungen unserer anspruchsvollen Kundschaft zu erfüllen. Gemeinsam setzen wir uns dafür ein, unseren Kundinnen und Kunden das beste Banking-Erlebnis zu bieten.»

Martin Greweldinger, Group Chief Executive Officer von Avaloq, kommentiert: «Das erfolgreiche Go-Live bei CMB Monaco ist ein wichtiger Meilenstein für das Geschäft von Avaloq und BlackRock Aladdin und unterstreicht die Stärke unseres gemeinsamen Angebots. Durch die Kombination der umfassenden Funktionen von Avaloq mit den fortschrittlichen Funktionalitäten der Aladdin-Wealth-Plattform haben wir eine erfolgreiche und nahtlose Einführung ermöglicht, die das Kundenerlebnis transformiert.»

Zachary Lerner, Head of International Aladdin Wealth Tech bei BlackRock, sagt: «Vermögensverwalter gehen heutzutage über das klassische 60-40-Portfolio hinaus und bieten personalisierte Portfolios, die öffentliche und private Assets umfassen. Um diesen Grad an Individualisierung in grossem Massstab zu erreichen, bedarf es einer einheitlichen Technologiebasis, die smartere Analysen, nahtlose Konnektivität und integrierte Workflows vereint. Wir sind stolz darauf, unsere Gemeinschaftslösung von Avaloq und Aladdin Wealth erstmals bei CMB Monaco, einer der renommiertesten Privatbanken der Region, einzuführen und ihr dabei zu helfen, ein wirklich reibungsloses Kundenerlebnis zu bieten.» (Avaloq/mc/hfu)