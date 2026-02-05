Aveniq: Ines Stutz übernimmt Leitung des Bereichs SAP Consulting

Baden – Aveniq gewinnt mit Ines Stutz eine ausgewiesene Expertin für Unternehmens- und IT-Transformationen für die Leitung des Bereichs SAP Consulting. Mit dieser Neubesetzung unterstreicht Aveniq die strategische Bedeutung des SAP-Marktsegments und baut ihre SAP-Beratungs- und Transformationskompetenz weiter aus.

Per 1. Februar 2026 hat Ines Stutz die Leitung des Bereichs SAP Consulting übernommen. In ihrer Funktion verantwortet sie die strategische Weiterentwicklung des SAP-Beratungsportfolios und stellt sicher, dass Kundinnen und Kunden entlang ihrer gesamten SAP Journey optimal unterstützt werden – von der strategischen Ausrichtung über die Implementierung bis hin zum stabilen Betrieb.

Mit mehr als 18 Jahren Beratungserfahrung – unter anderem bei Accenture – in der Gestaltung und Umsetzung komplexer Unternehmens- und IT-Transformationen verfügt Ines Stutz über ein tiefes Verständnis für strategische und operativen Veränderungsprozesse. Sie bringt ausgewiesene Expertise in SAP-Strategie, Programm-Design sowie in der End-to-End-Implementierung grosser Transformationsvorhaben mit und hat in verschiedenen Branchen umfangreiche Programme verantwortet. Als erfahrene Führungspersönlichkeit hat sie Consulting- und Delivery-Teams aufgebaut, geführt und nachhaltig weiterentwickelt.

«Unser Anspruch ist es, Unternehmen kompetent und mit einem tiefen Verständnis ihrer geschäftlichen Anforderungen durch jede Phase der SAP-Transformation zu führen. Mit Ines Stutz gewinnen wir eine ausgewiesene Spezialistin, die unsere Expertise gezielt stärkt, um unsere Kunden noch umfassender, schneller und nachhaltiger unterstützen zu können», sagt Tom Kleiber, CEO Aveniq. Mit der Neubesetzung im SAP-Management unterstreicht Aveniq die strategische Bedeutung des Marktsegments und setzt weiterhin auf ganzheitliche Beratung sowie innovative Lösungen, die Unternehmen langfristig bei Digitalisierung und Transformation unterstützen. (Aveniq/mc/hfu)