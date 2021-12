AWK Group holt ehemaligen Sunrise-CFO Uwe Schiller

Zürich – Das Management- und IT-Beratungsunternehmen AWK Group schafft die Stelle eines Group CFO und beruft Dr. Uwe Schiller auf diese Funktion. Der ausgewiesene Finanzexperte wird mit seinem breiten Fachwissen in Controlling, Rechnungswesen, Steuern, Treasury und M&A die weitere Wachstums- und Internationalisierungsstrategie der AWK Group massgeblich mitsteuern.

Die AWK ist in den vergangenen beiden Jahren sowohl organisch als auch durch Übernahmen und Zusammenschlüsse – wie etwa mit TALOS im Bereich Financial Services, Ginkgo Managementberatung oder der Quint Group – in der Schweiz und international stark gewachsen. Im Rahmen der Unternehmensstrategie 2025 strebt die Gruppe einen weiteren Ausbau in der Schweiz und international an. Zur Bewältigung der damit anstehenden Herausforderungen in punkto Corporate Governance, Controlling, Steuern oder internationale gruppenübergreifende Rechnungslegung wird die Stelle eines Group CFO geschaffen.

20 Jahre bei Sunrise

Dr. Uwe Schiller bringt für diese Aufgabe seine hervorragende Expertise, internationale Erfahrung und Führungsstärke mit. Der promovierte Informationstechniker war zuletzt CFO beim Telekommunikationsunternehmen Sunrise, das vor dem Zusammenschluss mit UPC 1.9 Mrd. CHF pro Jahr umsetzte und einen Börsenwert von 5.0 Mrd. CHF hatte. Während den 20 Jahren, die er beim zweitgrössten Telekommunikationsanbieter der Schweiz beschäftigt war, durchlief er verschiedene Funktionen, wie etwa als stellvertretender CFO, oder unter anderem als Director Treasury & Investor Relations, Corporate Finance & Accounting sowie Controlling & Corporate Controlling. Zudem war er Mitglied des Verwaltungsrats der Luxemburgischen Landesgesellschaften von Sunrise.

Er wird seine Funktion per 1.1.2022 antreten und direkt an den Group CEO Oliver Vaterlaus berichten.

Oliver Vaterlaus kommentiert: «Wir haben grosse Ambitionen. Und wir haben in den letzten beiden Jahren mit unserem organischen Wachstum sowie dem Zuwachs um drei neue Partnerunternehmen auf insgesamt über 800 Beraterinnen und Berater an sieben Standorten in Europa und Asien bewiesen, dass der Markt viel Potenzial für uns hergibt. Die Konsolidierung und die Vorbereitung auf weiteres Wachstum aus eigener Kraft sowie durch Zusammenschlüsse machen es notwendig, die Gruppenstrukturen weiter zu professionalisieren. Für die geschaffene Stelle eines Group CFO ist Dr. Uwe Schiller der denkbar beste Kandidat. Seine Kenntnis der Märkte, sein Technology Background und seine Erfahrung als CFO sind für uns von grossem Wert für die Verwirklichung unserer Strategie.» (AWK/mc/hfu)