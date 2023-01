Axon Ivy: Gut, besser, KI-optimierte Prozesse

Luzern – Der „Happy Path“ – der vermeintlich beste Verlauf– spiegelt bei über 50 % der automatisierten Geschäftsprozesse die Realität nicht ausreichend wider. Dadurch entgehen Unternehmen enorme Potenziale im Hinblick auf Genauigkeit, Effizienz und Qualität. Künstliche Intelligenz (KI) kann helfen, automatisierte Prozesse zu optimieren und so Chancen und Vorteile der Geschäftsprozessautomatisierung umfassend auszuschöpfen.

Die Gründe dafür, dass der ideale Ablauf automatisierter Prozesse in so vielen Fällen nicht der Wirklichkeit entspricht, sind vielfältig: Oftmals existieren unter den Verantwortlichen unterschiedliche Auffassungen darüber, was genau der beste Weg ist. Insbesondere bei zunehmender Komplexität eines Prozesses kann es dahingehend zu Abweichungen kommen. Weitere Stolpersteine stellen ungenaue Daten und Informationen oder das Fehlen von Details dar. Die Folge: Der Präzisionsgrad des automatisierten Prozesses leidet – und die positiven Effekte der Prozessautomatisierung wie Effizienzsteigerung und Zeitersparnis kommen nicht im gewünschten Ausmaß zum Tragen.

„Künstliche Intelligenz kann Abhilfe schaffen“, sagt Andreas Balsiger, Head of Product Management bei Axon Ivy. „Sie trägt dazu bei, die Abläufe von Geschäftsprozessen besser zu verstehen und während der Ausführung deren Effizienz, Geschwindigkeit und Qualität zu optimieren.“ Ein Beispiel dafür ist die Technologie des Process Mining: Diese untersucht, rekonstruiert und analysiert Geschäftsprozesse anhand digitaler Spuren in IT-Systemen. Dazu nutzt sie Daten, die während der Prozessausführung durch die Anwender automatisch erfasst werden wie, Prozesslogs, Ereignisprotokolle bzw. Aufzeichnungen von Aktivitäten oder Transaktionsdaten. Auf dieser Basis werden Workflows abgebildet, Muster, Abweichungen und Schwachstellen identifiziert sowie Abläufe optimiert.

Automatisierung als Voraussetzung für KI

Um KI zielführend im Unternehmen zu implementieren, bedarf es einer Automatisierungsplattform als Dreh- und Angelpunkt. Sie gewährleistet das perfekte Zusammenspiel der verschiedenen Technologien und den reibungslosen Ablauf aller Prozesse. „Der Einsatz von KI bietet über alle Industrien hinweg enormes Potenzial bei der Automatisierung von Geschäftsprozessen. Man denke zum Beispiel an die Auslastung und Wartung von Maschinen in der Baumaschinen- oder Fertigungsindustrie. Die automatisierte Übertragung von Daten zeigt u.a. Kapazitätsgrenzen sowie Pflegezyklen an. Maschinen können ohne Leerlauf betrieben und abhängig von der Auslastung früher oder später gewartet werden. So lassen sich Vorteile wie der wirtschaftliche Betrieb von Geräten und die Minimierung des Ausfallrisikos schnell und unkompliziert erreichen“, erklärt Andreas Balsiger. (Axon Ivy/mc/hfu)