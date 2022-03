Axxion und navAXX gehen mit XENTIS DirectOrder live

Urdorf – Mit der erfolgreichen Lancierung von XENTIS DirectOrder (XDO) setzt die Axxion Tochtergesellschaft navAXX S.A. ihre Digitalisierungsstrategie konsequent fort und vertieft die langjährige Partnerschaft mit der Profidata Group.

„Als Webapplikation ermöglicht es XDO sowohl den Fondsmanagern und -beratern der Axxion S.A. als auch den externen Kunden von navAXX jederzeit und von überall, den Lebenszyklus der erteilten Aufträge für die Fondsportfolios in Echtzeit zu verfolgen“ so Oliver Dotzauer, Leiter der Profidata XLab AG.

Thomas Spinner, Geschäftsführer, zuständig für Fund Operations und IT/Org bei der navAXX S.A., zeigt sich erfreut über die erfolgreiche Implementierung von XDO und ergänzt: „XDO fügt sich als native Cloud-Lösung nahtlos in die bereits bestehende Systemlandschaft von navAXX ein. Es bietet den Axxion-Geschäftspartnern die bestmögliche User Experience, bedarf doch die Nutzung von XDO lediglich eines aktuellen Webbrowsers und einer aktiven Internetverbindung. Mit dieser neuen, web-basierten Plattform zur Übermittlung von Anlageempfehlungen offerieren wir den Fondsinitiatoren im Beratungsgeschäft eine interaktive, moderne und benutzerfreundliche Oberfläche.“

Andreas Funk, Geschäftsstellenleiter Profidata Luxemburg, freut sich über den grossen Zuspruch, den XDO als neuste Produkteentwicklung der Profidata bei den bestehenden XENTIS Kunden in Luxemburg und darüber hinaus erzielt. Er bestätigt, genau in diesem Bereich weiter investieren zu wollen. „Mit XDO bieten wir das erste Modul von mehreren in Planung und Entwicklung befindlichen, schlanken Web-Applikationen, welche sich unter Einsatz modernster Technologien auf einen ganz speziellen Anwendungsfall konzentrieren, um diesen für unsere Kunden so effizient und benutzerfreundlich wie möglich umzusetzen.“

Auf die erneute Wahl zugunsten von Profidata angesprochen, ergänzt Joachim Hennen, Geschäftsführer der navAXX S.A., zuständig für die Bereiche Fondsbuchhaltung und Compliance: „Mit Profidata haben wir einen verlässlichen Anbieter, der unser Geschäftsmodell versteht und uns leistungsstarke, wirtschaftlich attraktive Software-Lösungen bereitstellt, welche die Abwicklung der Anlage- und Beratungsprozesse weitestgehend automatisieren und ressourcenschonend unterstützen. Dies schafft den nötigen Freiraum, um uns auf unsere Geschäftspartner und Kernaufgaben zu fokussieren.“

navAXX S.A.

Als ein Zentralverwalter, mit PSF-Zulassung der Luxemburger Aufsichtsbehörde und Hauptsitz in Grevenmacher/Luxemburg, deckt die navAXX S.A. eine grosse Produktpalette im Bereich Fondsadministration und IT-Business ab. navAXX ist eine 100% Tochter der Axxion S.A.. Axxion zählt zu den führenden bankenunabhängigen Dienstleistern für die Administration sogenannter Private-Label-Fonds für Vermögensverwalter, Family Offices und institutionelle Fondsinitiatoren. Das 2001 gegründete Unternehmen mit Sitz in Luxemburg ist inhabergeführt und verwaltet nahezu 200 Publikums- und Spezialfonds in Luxemburg und Deutschland.