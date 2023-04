BancaStato und Axion erneuern Vertrag für Avaloq Core Platform und präsentieren innovative Digital-Banking-Kanäle

Zürich – Die Tessiner Kantonalbank (BancaStato) und ihre Privatbank-Tochtergesellschaft Axion SWISS Bank (Axion) haben ihre Partnerschaft mit Avaloq im Bereich Core Banking verlängert und erfolgreich ein umfangreiches Upgrade ihrer Online-Banking-Kanäle durchgeführt. Die BancaStato ist die erste Kantonalbank der Schweiz, die die neueste Version der Web- und Mobile-Banking-Lösung von Avaloq einsetzt.

Die BancaStato ist ein führendes Finanzinstitut im Kanton Tessin, dessen zentrales Dienstleistungsangebot Sparkonten, Darlehen, Hypotheken, Anlageprodukte und Zahlungsservices umfasst. Diese Dienstleistungen richten sich sowohl an Privat- als auch Geschäfts- und institutionelle Kunden. Das Angebot von Axion umfasst individuelles Portfoliomanagement und Beratungsdienstleistungen für private und institutionelle Kunden. Axion konnte in den letzten Jahren eine starke Zunahme des verwalteten Vermögens verzeichnen. Die BancaStato und Axion werden über die Avaloq Core Platform betrieben, die auf einem Software-as-a-Service-Modell (SaaS) basiert, und nutzen das Banking Operations-Angebot von Avaloq. Im Rahmen der erneuerten Partnerschaft mit Avaloq haben beide Banken nun auf Avaloqs aktualisierte Web- und Mobile-Banking-Lösung gewechselt.

Die Avaloq Core Platform ermöglicht es Banken und Vermögensverwaltern, Workflows zu automatisieren und zu standardisieren und ein umfassendes Spektrum an Anlageprodukten jeglicher Komplexität anzubieten. Kombiniert mit Banking Operations in einem Business-Process-as-a-Service-Modell (BPaaS) erreicht die Avaloq Core Platform eine Straight-through-Processing-Rate (STP) von 99% für Zahlungen und nahezu 100% Servicegenauigkeit. Mit dem SaaS-Modell können sich die BancaStato und Axion auf ein flexibles und sicheres Kernbankensystem verlassen, das immer auf dem neuesten Stand der Technik bleibt.

Avaloqs neuste Web- und Mobile-Banking-Lösung bietet eine verbesserte Benutzeroberfläche für Online-Banking mit einer klaren Übersicht über die Portfolio-Positionen, umfassenden Zahlungs- und Handelsfunktionen und vielen Self-Service-Optionen, die laufend ergänzt werden. Dank Avaloqs personalisierbaren Implementierungsoptionen können die BancaStato und Axion ihren Kunden eine Benutzeroberfläche mit massgeschneiderten Dashboards und auf die Bedürfnisse der Kundensegmente abgestimmten Funktionalitäten anbieten. Die Kunden der Banken profitieren zudem von der modernsten biometrischen Authentifizierung und können sich auf eine hochsichere Online-Banking-Infrastruktur verlassen, die stets aktuell gehalten wird.

Curzio De Gottardi, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter Produkte und Dienstleistungen der BancaStato: «Wir sind stolz darauf, die erste Kantonalbank zu sein, die ihren Kunden die neueste Version von Avaloqs Web- und Mobile-Banking-Lösung anbietet. Dies ist ein wichtiger Schritt in unserer langjährigen Partnerschaft mit Avaloq, und wir freuen uns, dass unsere aktualisierten Online-Banking-Kanäle bei unseren Kunden so gut ankommen. Bereits nach der zweiwöchigen Umstellungsphase waren wir von Avaloqs neuer Web- und Mobile-Banking-Lösung überzeugt und konnten auf einen reibungslosen Migrationsprozess zurückblicken. Mit Avaloq haben wir einen vertrauenswürdigen Partner in den Bereichen Kernbankensysteme, Banking Operations und Interaktionskanäle für Kunden, auf den wir uns verlassen können. Wir freuen uns, unsere enge Partnerschaft mit Avaloq in den nächsten Jahren weiterzuführen.»

Georges Roten, Regional Head Schweiz und Liechtenstein bei Avaloq, ergänzt: «Unsere Aufgabe ist es, die BancaStato und Axion in ihren Digitalisierungsbestreben zu unterstützen, indem wir End-to-End-Prozesse, von Auftragserfassung bis zu Ausführung und Reporting, automatisieren und ihre Web- und Mobile-kanäle verbessern. Unser SaaS-Modell in der Avaloq Private Cloud wird weiterhin ein hohes Mass an operativer Flexibilität und Standardisierung bieten, was die Effizienz steigern und das zukünftige Geschäftswachstum der BancaStato und von Axion unterstützen wird. Als führendes Unternehmen in der Vermögensverwaltungstechnologie werden wir weiterhin auf Innovation setzen, damit unsere Kunden immer der Zeit voraus sind.» (Avaloq/mc/ps)