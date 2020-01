Banque Cramer & Cie SA wählt BPaaS-Lösung von Avaloq

Zürich – Die in Genf ansässige Banque Cramer & Cie SA hat die Business Process as a Service (BPaaS)-Lösung von Avaloq für weitere zehn Jahre zur Unterstützung ihrer künftigen Wachstumsziele ausgewählt. Avaloq ist bereits seit 2011 Technologiepartner des Finanzinstituts und hat den Auftrag im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens gewonnen. Dieser Erfolg unterstreicht das Engagement von Avaloq, die in Genf ansässigen Privatbanken zu bedienen und gleichzeitig ihre Marktanteile in diesem Bereich zu vergrössern.

Die Wurzeln der Banque Cramer gehen bis ins achtzehnte Jahrhundert zurück. Das angesehene Finanzinstitut bedient ausgewählte private und professionelle Kunden und bietet personalisierte Dienstleistungen in den Bereichen Portfolio Management, Beratung und Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden zählen wohlhabende Privatpersonen und Familien, unabhängige Finanzberater sowie professionelle institutionelle Anleger.

Im Rahmen des neuen 10-Jahres-Vertrags wird die Partnerschaft von Avaloq und Banque Cramer um zusätzliche Tools und Funktionalitäten ergänzt, beispielsweise den Front Workplace. Damit kann die Bank ihr Marktangebot sowie ihre Wettbewerbsfähigkeit noch weiter verbessern. In den letzten acht Jahren hat Avaloq die Banque Cramer bei der Vereinfachung und Aktualisierung ihrer IT-Systeme unterstützt und es der Bank ermöglicht, sich auf den Kundenservice zu konzentrieren und das Geschäft sowohl organisch als auch durch Akquisitionen auszubauen. Darunter die Akquisition der Banque de Dépôts et de Gestion im Jahr 2013 sowie der Valartis Bank (Schweiz) AG im Jahr 2014. Beide Banken wurden in weniger als drei Monaten auf die Avaloq-Plattform der Banque Cramer migriert.

Die Bereitstellung der BPaaS- und Software as a Service (SaaS)-Lösungen für die Bereiche Vermögensverwaltung und Private Banking ist zur grössten Stärke sowie zu einem Wachstumstreiber für Avaloq geworden, denn Institutionen auf der ganzen Welt wollen von den besten digitalen Infrastrukturen profitieren, um wettbewerbsfähig, agil und kundenorientiert, gleichzeitig aber auch kosteneffizient zu bleiben.

Im November 2019 wurde Avaloq bei der Lieferantenbeurteilung durch das NelsonHall Vendor Evaluation & Assessment Tool (NEAT) für Wealth- und Asset-Management-Dienstleistungen als führender Anbieter gewürdigt. Dabei handelt es sich um eine der umfassendsten Beurteilungen dieser Art weltweit. Im September wurde das Unternehmen im XCelent European Wealth Management Technology Vendors Report 2019 zum Gesamtsieger ernannt. Dies ist die bedeutendste Auszeichnung am europäischen Markt und ein weiterer Beleg für die marktführenden Fähigkeiten der Avaloq Banking Suite.

Marc-Henri Balma, Chief Operating Officer der Banque Cramer, sagte: «Durch die Ausgliederung unserer IT- und Back Office-Funktionen zu BPaaS von Avaloq konnten wir operationelle und Entwicklungsrisiken auslagern und wettbewerbsfähiger werden. Avaloq hat enorme Ressourcen bereitgestellt und einen unermüdlichen Einsatz geleistet, um eine deutlich flexiblere, effizientere Lösung zu entwickeln, die durch eine hochmoderne Plattform unterstützt wird. Diese Plattform sollte dank ihres umfassenden und wachsenden Ökosystems auch weiterhin unseren Bedürfnissen gerecht werden und Lösungen hervorbringen, die neue Dienstleistungen und Gelegenheiten bieten.»

Mathias Schütz, Avaloqs Country Head für die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein, sagte: «Wir freuen uns natürlich sehr, dass wir die Ausschreibung gewonnen haben und unsere Zusammenarbeit mit der Banque Cramer fortsetzen können. Die Bank ist ein langjähriger Partner unseres Unternehmens. Sie konnte sich selbst ein Bild von den Vorteilen machen, die die BPaaS-Suite von Avaloq bieten kann, und hat den weitreichenden Nutzen im zunehmend härter umkämpften Bankensektor in der Schweiz erkannt. Wir danken dem Team der Banque Cramer für ihre kontinuierliche Unterstützung und freuen uns, unsere Geschäftsbeziehung weiter auszubauen.» (Avaloq/mc/ps)