Brack.ch wird Digital Commerce Champion 2019

Zürich – Am Digital Commerce Award 2019 am 22. Mai im X-Tra in Zürich wurde Brack.ch zum Digital Commerce Champion 2019 gekürt. Der Onlineshop der Brack.ch AG nahm damit den Award als achter Digital Commerce Champion nach Galaxus (2x), ExLibris, DeinDeal, PKZ, Zalando und Freitag entgegen. Überzeugen konnte der Sieger mit seiner Wandelfähigkeit: So ist es dem im Elektronikbereich verwurzelten Onlineshop gelungen, sich in den vergangenen 12 Monaten zum veritablen Online-Warenhaus zu entwickeln.

Der achte Digital Commerce Award vereinte alle namhaften Persönlichkeiten der Schweizer Digitalszene im X-Tra. Erneut bewarben sich zahlreiche Schweizer Onlineshops für die begehrten Digital Commerce Awards – darunter fast alle grossen Namen. Dies kommt nicht von ungefähr: So hat sich der Digital Commerce Award als Branchenauszeichnung etabliert. Die 19-köpfige Jury stellte sich erneut der Herausforderung, die Kategorie-Sieger zu bestimmen. Die B2B-Bewerbungen wurden erstmalig von einer eigenen unabhängigen Fach-Jury bewertet.

Besonders interessant in diesem Jahr sind die neuen B2B-Kategorien. In der Kategorie B2B Design und User Experience konnte printzessin.ch überzeugen. Der Onlineshop zeigt in beispielhafter Art und Weise, wie eine erfrischende Emotionalisierung mit hohem Qualitätsanspruch im B2B-E-Commerce zu erreichen ist. Die Trophäe in der Kategorie B2B Services und Prozess-Integration ging an kaiserkraft.ch. Der internationale Betriebsausstatter überzeugte mit Lösungen, welche die Prozesskosten in der Beschaffung senken und echte Kundenbedürfnisse befriedigen.

Kategoriensieger, Spezial- und Jury-Preisträger sowie der Digital Commerce Champion 2019:

Digital Commerce Champion 2019

Brack.ch AG: brack.ch

Hauptkategorien

B2B Design und User Experience : printzessin.ch c/o Jordi AG: printzessin.ch

: printzessin.ch c/o Jordi AG: printzessin.ch B2B Services und Prozess-Integration : KAISER + KRAFT AG: kaiserkraft.ch

: KAISER + KRAFT AG: kaiserkraft.ch Fashion & Accessoires : Zalando SE: zalando.ch

: Zalando SE: zalando.ch Lifestyle & Hobby : Digitec Galaxus AG: galaxus.ch

: Digitec Galaxus AG: galaxus.ch Home & Living : Botanik Sämereien GmbH: saemereien.ch

: Botanik Sämereien GmbH: saemereien.ch Electronics & Media : BRACK.CH AG: brack.ch

: BRACK.CH AG: brack.ch Body & Taste: Farmy AG: farmy.ch

Jury-Preise

Best Feature: Migros-Genossenschafts-Bund: amigos.ch – Crowd-Lieferung

Migros-Genossenschafts-Bund: amigos.ch – Crowd-Lieferung evecommerce: Best Secret GmbH: bestsecret.ch

Best Secret GmbH: bestsecret.ch Generation Z: printzessin.ch c/o Jordi AG: printzessin.ch

Spezialkategorien