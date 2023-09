CEO Martin Lorenz verlässt Competec-Gruppe 2024

Mägenwil – An der Führungsspitze der Competec-Gruppe, zu der unter anderem die Handelsunternehmen BRACK.CH und Alltron gehören, kommt es im nächsten Jahr zu einem CEO-Wechsel.

Der Verwaltungsrat und Martin Lorenz haben in ihrer Zusammenarbeit der letzten Monate festgestellt, dass die Ansichten über die Schwerpunkte und die zukünftige strategische Ausrichtung der Unternehmensgruppe unterschiedlich sind. Sie haben sich darauf verständigt, dass sich die Wege bis im Juni 2024 trennen sollen.

Bis dahin wird Martin Lorenz zusammen mit seinem siebenköpfigen Unternehmensleitungs-Team unverändert die operative Verantwortung tragen. Unter dem Verwaltungsratsdelegierten Rolf Schmid ist die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger im Gange.

Seit 2008 bei Competec

Lorenz stiess 2008 als Chief Financial Officer zur Competec-Gruppe. Im Zuge einer Reorganisation leitete Lorenz ab Ende 2015 zusätzlich den neu geformten Unternehmensbereich Operations. 2018 übernahm Lorenz die Funktion als Competec-CEO von Roland Brack, welcher sich fortan auf seine Aufgaben als Verwaltungsratspräsident und Startup-Investor konzentrierte. Den Posten als CFO bekleidete Lorenz weiterhin in Personalunion, bis die Doppelrolle anfangs dieses Jahres entkoppelt wurde und Andrea Tranel ihre Stelle als CFO antrat.

Phase schnellen Wachstums

In den fünfeinhalb Jahren unter Lorenz› Führung ist Competec auf Konzerngrösse angewachsen. So hat sich der Gruppenumsatz nahezu verdoppelt – auf knapp 1,17 Milliarden Franken. Auch die Belegschaft konnte Competec von rund 600 auf über 1200 Mitarbeitende ausbauen. In die Amtszeit von Martin Lorenz fallen die zwei Übernahmen der beiden B2B-Handelsunternehmen MEDiDOR und Schoch Vögtli. In dieser Phase konnte die Gruppe zudem einen Erweiterungsbau im Logistikzentrum Willisau sowie ein drittes automatisches Kleinteilelager «AutoStore» in Betrieb nehmen und damit die Logistikkapazität massiv erweitern – derzeit befindet sich eine Aufstockung im Bau, die unter anderem eine vierte AutoStore-Anlage beherbergen wird. (mc/pg)