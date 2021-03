BUSINESS IT: Urs Rhyner zum neuen COO ernannt

Basel – BUSINESS IT AG – ein IT-Unternehmen in den Bereichen Workplace und Hybrid-Cloud – verstärkt ihre Geschäftsleitung mit einem neuen Chief Operating Officer (COO). Die Stelle übernimmt Urs Rhyner, der von Inventx zur BUSINESS IT stösst. Urs Rhyner bringt umfassende Erfahrung in den Bereichen Unternehmensentwicklung, Cloud und Portfolio Management ein.

Die BUSINESS IT AG befindet sich stark im Wachstum und baut ihre Geschäftsleitung aus. Mit Urs Rhyner wird die Stelle des Chief Operating Officer (COO) per 1.3.2021 neu besetzt. Zuletzt war er bei der Inventx AG tätig, wo er als Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung massgeblich an der Weiterentwicklung des Cloud-Geschäfts beteiligt war. Zuvor war der 46-Jährige mehrere Jahre im IT-Bereich der Swisscom, wo er unter anderem die Geschäftsentwicklung der SAP-Sparte leitete.

Fortführung des Wachstumskurses

Urs Rhyner studierte Betriebswirtschaft, absolvierte den Executive MBA in Business Engineering an der Universität St. Gallen und bildete sich unter anderem am IMD in Lausanne weiter. Urs Rhyner ergänzt die bestehende Geschäftsleitung rund um Ralph Meyer (CEO), Thomas König (CFO/CISO), Patrik Rogg (CTO) und Mark Sluijmers (CMSO). Zu seinen Hauptaufgaben gehören die Unternehmensentwicklung, das Portfolio- und Produkt Management sowie die Optimierung der Geschäftsprozesse und Leistungserbringung.

Ralph Meyer freut sich sehr über den Neuzugang: «Mit Urs Rhyner ergänzen wir unsere Geschäftsleitung mit einem ausgewiesenen Experten, der schon mehrere IT-Unternehmen in Wachstumsphasen erfolgreich geprägt hat. Ich bin überzeugt, dass wir unseren Wachstumskurs erfolgreich fortführen und unseren Kunden noch bessere Dienstleistungen bieten werden.» (BusinessIT/mc/hfu)