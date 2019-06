Die Krankenkasse KPT setzt auf IT-Lösungen von Inventx

Chur – Inventx ist zukünftig für den cloudbasierten Infrastruktur-Betrieb und das Application Management des Basissystems der KPT verantwortlich. Mit dem erfolgreichen Eintritt in den Markt der Krankenversicherungen kündigt Inventx signifikante Investitionen und einen Ausbau des Angebots an.

Nach einer sorgfältigen Evaluationsphase hat sich die Krankenkasse KPT für eine Zusammenarbeit mit Inventx entschieden. Der Schweizer IT- und Digitalisierungspartner wird den Aufbau, das Application Management und den Betrieb des künftig eingesetzten Kernsystems Syrius der Firma adcubum sowie dessen Umsysteme verantworten. Sämtliche Systeme der KPT werden aus der hochsicheren, hybridfähigen und explizit für die Finanz- und Versicherungsbranche entwickelten ix.Cloud zur Verfügung gestellt. Mit der ix.AgileFactory stellt Inventx zudem eine DevOps-Plattform bereit, auf welcher digitale Lösungen agil entwickelt und in den Betrieb überführt werden können.

Die Online-Pionierin KPT will dank der Zusammenarbeit mit Inventx und dem Wechsel in die Cloud ihre Innovationskraft weiter stärken. Der Einsatz innovativer Technologien soll dazu beitragen, die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden noch besser zu befriedigen. «Die Partnerschaft mit Inventx ist ein weiterer Schritt in eine erfolgreiche digitale Zukunft», erklärt KPT-CEO Reto Egloff. «Mit Inventx haben wir einen erfahrenen IT- und Digitalisierungspartner gefunden, der unsere Werte wie Zuverlässigkeit, Sicherheit, Innovationskraft und eine ausgesprochene Kundenorientierung teilt.» Inventx bringt umfassende Erfahrungen mit der Cloud-Transformation mit und konnte jüngst namhafte Kunden wie Swiss Life oder EY Schweiz erfolgreich in die ix.Cloud überführen.

Gregor Stücheli, Mitgründer und -inhaber der Inventx AG, zeigt sich erfreut über den Entscheid der KPT: «Wir sind stolz, die KPT als Kundin begrüssen zu dürfen. Ich bin überzeugt davon, dass unsere ausgeprägte Kundenorientierung, unsere Agilität und Innovationskraft sowie die langjährig bestehenden Kundenbeziehungen zu diesem positiven Entscheid beigetragen haben.» Stücheli führt weiter aus: «Die Krankenkassenbranche ist wie die Finanzindustrie starken Regulierungen ausgesetzt. Dieser Zuschlag ist Beleg dafür, dass unsere kundenspezifischen Lösungen die strikten Anforderungen in Bezug auf Sicherheit, Datenschutz und Skalierbarkeit erfüllen. Ich bin überzeugt, dass wir mit unserer langjährigen Erfahrung im Finanzumfeld der ideale IT-Partner für Krankenversicherungen im digitalen Zeitalter sind.»

Inventx wird in diesem Zusammenhang ein «Application Management Competence Center (AMCC)» für Syrius lancieren und signifikant in den branchenspezifischen Wissensauf- und -ausbau investieren. Damit wird sichergestellt, dass zukünftig auch weitere Krankenversicherer von den Erfahrungen und auftretenden Skaleneffekten profitieren können. Mittelfristig plant Inventx zudem den Aufbau einer auf die Bedürfnisse der Krankenversicherungen ausgerichteten «Open Health Insurance Plattform». (Inventx/mc/ps)

Innovation, Interaktion, Swissness – Inventx ist der Schweizer IT- und Digitalisierungspartner für führende Finanzdienstleister. Die über 220 Spezialisten mit Finanz- und IT-Erfahrung (20 davon bei der Schwestergesellschaft Proventx AG) leben die Nähe zum Kunden. Inventx steht für höchstes Qualitäts- und Sicherheitsdenken und sichere Datenhaltung in der Schweiz. Das unabhängige Schweizer IT-Unternehmen betreibt IT- und Cloud-Lösungen für führende Schweizer Finanzdienstleister und Versicherungen. Mit ihrer Swiss Financial Cloud bietet Inventx ein einzigartiges hybrides IT-Betriebsmodell, das Flexibilität in der Bereitstellung von Ressourcen für neue Businessanforderungen mit einem hohen Anspruch an Datensicherheit kombiniert.

