Chataa! KI-Tool von AI now für die Automatisierung von Kundenprozessen und -dialogen

Über AI now AG

AI now AG ist ein Vorreiter im Bereich Künstliche Intelligenz und digitale Transformation. Das Unternehmen zeichnet sich durch seine innovative und pragmatische Herangehensweise an KI-Technologien aus und will damit massgeblich zur Gestaltung einer digitalen Zukunft beitragen. Mit einem Team aus erfahrenen KI-Experten entwickelt AI now AG Lösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Prozesse zu optimieren und das Kundenerlebnis zu verbessern.