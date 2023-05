ChatGPT scheint fast alles (besser) zu können: Texte zusammenfassen, CVs erstellen, Programme schreiben. Zeit also, auch unsere Interviewer ein wenig herauszuforden und zu schauen, ob sie bald durch Künstliche Intelligenz oder Programme auf Basis von grossen Sprachmodellen ersetzt werden. Das Interview von ChatGPT mit Arina Man zeigt Möglichkeiten, aber auch Grenzen auf. Noch ist ChatGPT ein wenig zu brav, kennt zu wenige Hintergrundinformationen und kann nicht ausserhalb bestimmter Grenzen „denken“. Noch.

ChatGPT: Frau Man, Kasko2go hat gerade eine innovative Lösung für Autoversicherungsunternehmen eingeführt. Was können Sie uns darüber sagen?

Arina Man: Unsere Lösung wurde speziell für Unternehmen im Bereich der Autoversicherungen konzipiert. Sie bietet zahlreiche Vorteile, die das Geschäft in verschiedenen Aspekten verbessern. Einer der zentralen Vorteile ist die wesentliche Verbesserung der Schaden-Kosten-Quote (Loss Ratio). Die Lösung zielt darauf ab, diese zu optimieren und das Wachstumspotential des Unternehmens zu maximieren.

ChatGPT: Das klingt interessant. Wie passt sich Ihre Lösung in bestehende Systeme ein?

Arina Man: Unsere Lösung kann nahtlos in die bestehenden Systeme integriert werden, ohne dass tiefgreifende Änderungen notwendig sind. Das macht sie besonders anpassungsfähig und benutzerfreundlich.

ChatGPT: Wie unterstützt Ihre Lösung Unternehmen bei ihrer Marktpositionierung?

Arina Man: Mit Kasko2go erhalten Unternehmen wertvolle Einblicke in ihre Positionierung im Markt hinsichtlich Preisgestaltung und Marktdurchdringung. Das ermöglicht ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen.

ChatGPT: Und wie steht es um die Kosten?

Arina Man: Nach einer Einrichtungszeit von 60 Tagen beträgt der Preis für unsere Lösung nur 0,25 € pro Anruf und Benutzer. Das ermöglicht Unternehmen die Implementierung einer wirtschaftlich sinnvollen Lösung, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

ChatGPT: Frau Man, können Sie uns etwas über die Bedeutung der Performance-Garantie von Munich Re für die Kunden von Kasko2go erzählen?

Arina Man: Natürlich. Unsere Zusammenarbeit mit Munich Re ist für uns und unsere Kunden von grosser Bedeutung. Sie gewährleistet, dass die Risikovorhersagemodelle von Kasko2go mindestens 96% genau sind. Sollte dies nicht der Fall sein, werden unsere Kunden von Munich Re für alle von ihnen für die Dienstleistungen von Kasko2go gezahlten Gebühren entschädigt. Das gibt unseren Kunden Sicherheit und Vertrauen in unsere Lösungen.

ChatGPT: Wie wirkt sich diese Garantie auf Ihre Geschäftsbeziehungen aus?

Arina Man: Die Performance-Garantie hat zu einer Zunahme von neuen monatlichen Verträgen geführt und die Verkaufszyklen drastisch verkürzt. Wo früher ein Verkaufszyklus etwa ein Jahr dauerte, sehen wir jetzt, dass die Verkaufszyklen erheblich kürzer sind. Die Zusammenarbeit mit Munich Re hat unserem Unternehmen zusätzliche Glaubwürdigkeit und Vertrauen in der Branche verliehen.

ChatGPT: Sie haben kürzlich Verträge mit Versicherungsunternehmen in Polen, Lettland, Litauen und den Niederlanden unterzeichnet. Was bedeutet das für Kasko2go?

Arina Man: Dies ist ein wichtiger Schritt in unserer zukünftigen Entwicklung. Die Einzigartigkeit unserer Lösungen wird diesen erfahrenen Unternehmen auf dem Markt für Kfz-Versicherungen helfen, ihre finanziellen Ergebnisse bereits in diesem Jahr zu verbessern.

ChatGPT: Ich habe gehört, Sie haben kürzlich eine Zusammenarbeit mit Volvo gestartet. Können Sie uns mehr darüber erzählen?

Arina Man: Ich freue mich, dass Sie davon gehört haben. Ja, wir sind in der Tat im Gespräch mit Volvo, aber ich würde gerne in den nächsten Wochen mehr darüber berichten. Es ist aufregend und zeigt, wie breit und vielseitig die Anwendbarkeit unserer Lösung ist.

ChatGPT: Bei der letzten Informationskonferenz in Zürich haben Sie über eine bahnbrechende Integration in Vergleichsplattformen gesprochen. Dabei sollen sowohl Versicherungsunternehmen als auch die Vergleichsplattformen profitieren, und auch die Endkunden sollen davon stark profitieren. Ein WIN-WIN-Geschäft also. Stimmt das? Und wo planen Sie, dieses Geschäftsmodell zu starten?

Arina Man: Ja, Helmuth, Sie haben es richtig zusammengefasst. Es ist in der Tat eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten, einschliesslich der Endkunden. In Bezug auf den Standort sind wir bereits aktiv. Die erste Integration findet derzeit in Israel statt und wir erwarten, dass die nächste in Spanien sein wird. Aber seien Sie geduldig, wir werden weitere Informationen voraussichtlich im Juni veröffentlichen.