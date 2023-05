ChatGPT jetzt auch als App

Die Firma OpenAI bringt ihren Chatbot aufs iPhone. Technisch gesehen ändert sich nicht viel. Aber als mobile App könnte der Bot auch Siri Konkurrenz machen.

ChatGPT bekommt eine eigene iPhone-App. Das hat die Firma OpenAI am Donnerstag bekannt gegeben. Bisher ist die App nur in den USA verfügbar, in den kommenden Wochen sollen sie auch Menschen in anderen Ländern kostenlos herunterladen können.

Die App bringt im Wesentlichen auf Mobilgeräte, was mit ChatGPT schon jetzt im Browser möglich ist: einen Chatbot, der Texte verarbeitet und erzeugt. ChatGPT kann zum Beispiel Artikel zusammenfassen, Programmcode schreiben und auf Fragen antworten, macht dabei aber mitunter gravierende inhaltliche Fehler. Der Bot basiert auf grossen Sprachmodellen, viele Menschen nennen diese Technik künstliche Intelligenz (KI).

Lange bezeichnete OpenAI ChatGPT als «Experiment». Dass es nun eine eigene App gibt, zeigt, dass das Unternehmen den Chatbot durchaus als Produkt sieht, das Menschen im Alltag verwenden sollen.

