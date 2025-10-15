Cisco Schweiz: Nicolas Capitoni wird neuer Cybersecurity-Chef

Wallisellen – Cisco, Anbieter von Netzwerk- und Sicherheitslösungen, verstärkt sein Führungsteam in der Schweiz: Nicolas Capitoni übernimmt die Position des Cybersecurity Leaders. Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Branche bringt er umfassendes Know-how mit und wird für Cisco in der Schweiz eine zentrale Rolle im strategisch wichtigen Bereich der Cybersicherheit übernehmen.

In seiner neuen Rolle wird er die enge Zusammenarbeit mit bestehenden Partnern vertiefen und das Cisco-Ökosystem durch strategische Neupartnerschaften ausbauen. Sein Fokus liegt darauf, praxisnahe Lösungen entlang realer Use Cases zu entwickeln und so den Wert der Cisco Security Platform für Schweizer Unternehmen zu maximieren. Dafür wird er eng mit Matthias Wick, CTO Cisco Schweiz und Niema Nazemi, Partner Lead Cisco Schweiz, zusammenarbeiten.

Vor seinem Wechsel zu Cisco war er über vier Jahre bei Wipro tätig, wo er den Bereich Cybersecurity & Risk Services leitete. Dort verantwortete er die Markteinführungsstrategie sowie den Ausbau strategischer Beziehungen zu global tätigen Unternehmen. Capitoni ist in der Schweizer Cybersecurity-Community eine bekannte Stimme – unter anderem als Podcast-Host, Keynote-Speaker auf nationalen Fachveranstaltungen und als Advisor mehrerer Security-Startups. (pd/mc/pg)