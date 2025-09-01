Contovista: Wie die SZKB mit der Enrichment Engine datengetriebenen Mehrwert schafft

Zürich – Die Schwyzer Kantonalbank (SZKB) zeigt, wie datengetriebene Innovation im Banking echten Mehrwert schafft. Gemeinsam mit Contovista setzt die Bank auf die Enrichment Engine – und verwandelt Transaktionsdaten in hochwertige Insights, die Prozesse optimieren, Risiken frühzeitig sichtbar machen und neue Geschäftschancen eröffnen.

Die neue Fallstudie von Contovista beleuchtet, wie die SZKB ihre Datenstrategie konsequent weiterentwickelt und welche konkreten Resultate bereits erzielt wurden:

Weniger manueller Aufwand in Data Engineering & Beratung

Höhere Trefferquote bei Produktangeboten

Frühzeitiges Erkennen von Risiken im Hypothekargeschäft

Zielgerichtete Ansprache potenzieller Hauptbankkundinnen

Die Case Study steht hier kostenlos zum Download bereit (https://www.contovista.com/aktuelles/studien/szkb-case-study-contovista/)