CONVOTIS übernimmt aspectra AG

Zürich – Mit der Übernahme der aspectra AG zählt die CONVOTIS Schweiz AG mittlerweile zu den TOP 25 der führenden Cloud und Managed IT Service Providern in der Schweiz. Die strategische Akquisition stärkt die Marktposition des Unternehmens und baut das Dienstleistungsangebot aus.

Mit ihrer langjährigen Erfahrung in der Bereitstellung von massgeschneiderten IT-Lösungen und ihrem starken Fokus auf höchste Sicherheits- und Performance-Standards, unter anderem durch den Betrieb von geo-redundanten Rechenzentren in der Schweiz, stellt aspectra für CONVOTIS eine ideale Ergänzung im stark wachsenden Technologiemarkt dar.

Als Teil der CONVOTIS stärkt und erweitert die aspectra AG ihr Dienstleistungsportfolio für Ihre Bestandskunden in den Bereichen Business IT, Managed IT, und Plattform IT. Dazu gehören die Implementierung digitaler Plattformen, die Digitalisierung von Geschäftsprozessen, das Management von digitalen Arbeitsplätzen sowie umfassende Cloud- und IT-Security Lösungen.

Die Marktlink Zürich M&A AG begleitete den Prozess der strategischen, länderübergreifenden Akquisition.

Marc Reinhardt, Managing Partner von Marktlink Zürich, über die Akquisition: „Länderübergreifende Akquisitionen haben sich als eine sehr gute Möglichkeit erwiesen, schnell Zugang zu neuen Märkten und Kunden zu erhalten. Gründe dafür sind die Sättigung oder Verlangsamung in den Heimatmärkten, der Bedarf an Diversifizierung, regulatorische Unsicherheiten sowie die Herausforderungen bei der Eigentümernachfolge. Wir freuen uns, zwei weitere Unternehmen in der Erreichung ihrer Ziele unterstützen zu können.»

Manuel Ebner, CEO CONVOTIS: „Mit der aspectra AG als neuem Mitglied der CONVOTIS erweitern wir unsere Kompetenzen im Bereich des sicheren Hostings und der Verwaltung geschäftskritischer IT-Systeme. Diese Übernahme verstärkt CONVOTIS als Schweizer Cloud-Powerhouse und positioniert uns unter die Top 25 der führenden Managed IT-Service-Provider in der Schweiz. Aspectras langjährige Erfahrung und erfolgreiche Positionierung im Schweizer Markt wird massgeblich dazu beitragen, unser Managed Services Angebot zu diversifizieren und unsere Marktstellung als führender europäischer Managed IT Services Dienstleister weiter auszubauen.“ (Convotis/mc/hfu)