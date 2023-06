Cyberlink und Green vereinbaren strategische Partnerschaft

Lupfig – Cyberlink und Green gehen eine strategische Partnerschaft ein. Als renommierter Provider von ICT-Infrastruktur Services ist die Cyberlink AG ab sofort in drei Green Datacentern präsent. Green, die führende Anbieterin von Datacenter- und IT-Infrastrukturlösungen in der Schweiz erweitert ihr Leistungsspektrum um Managed Connectivity Services, darunter auch SCION. Im Rahmen der Partnerschaft kooperieren beide Unternehmen und konzentrieren sich auf die jeweiligen Kernkompetenzen.

Als Spezialist für Infrastrukturservices in den Bereichen Cloud und Connectivity legt Cyberlink grossen Wert auf Hochverfügbarkeit und Sicherheit. Bei der Wahl eines neuen Datacenter-Providers für die Erweiterung des Backbones fand Cyberlink in Green den geeigneten strategischen Partner. Green erfüllte die Anforderungen umfassend und bietet an drei geo-redundanten Standorten auf neuster Infrastruktur zertifizierte Datacenter-Services an.

Hohe Sicherheits-, Verfügbarkeits- und Compliance-Anforderungen

Mit der Partnerschaft zu Green erweitert der Managed Service Provider (MSP) seinen Datacenter-Backbone und ist ab sofort in den drei Green Datacentern in Dielsdorf, Lupfig und Schlieren präsent. Die Datacenter von Green gehören zu den modernsten in der Schweiz und erfüllen die hohen Sicherheits-, Verfügbarkeits- und Compliance-Anforderungen des Zürcher Providers.

Das Leistungsportfolio von Cyberlink an den neuen Datacenter-Standorten umfasst neben klassischer Colocation auch Managed Connectivity Services inklusive «SCION Access», den neuen Schweizer Connectivity Service. Auf Basis von SCION entsteht derzeit das Secure Swiss Financial Network (SSFN), eine zentrale Kommunikationsplattform für den Schweizer Finanzmarkt. Als einer der wenigen zugelassenen Provider ermöglicht Cyberlink für Schweizer Finanzdienstleister die Anbindung an das SSFN. SCION Access steht mit der Partnerschaft ab sofort allen Green-Kunden zur Verfügung.

«Mit Green haben wir einen idealen Partner gefunden, um unseren Datacenter Footprint strategisch zu erweitern», sagt Thomas Knüsel, CEO der Cyberlink. «Gleichzeitig freuen wir uns über die enge Zusammenarbeit im Bereich Managed Business Connectivity.» Marco Stadler, Chief Sales Officer bei Green ergänzt: «Cyberlink ist ein wichtiger und etablierter Anbieter, der ab sofort als Reseller alle Green Services anbietet. Im Gegenzug wird Cyberlink als Carrier an allen Green-Standorten verfügbar und erweitert unser Connectivity-Portfolio. Insbesondere der SCION-Zugang ist für Unternehmen aus der Finanzindustrie eine wertvolle Ergänzung.»

Mit ihren modernen Rechenzentren an vier geo-redundanten Standorten in der Schweiz ist Green für Cyberlink ein attraktiver Partner. Durch die Präsenz grosser Enterprise-Kunden, führender internationaler Cloud-Anbieter und IT-Integratoren profitiert Cyberlink von einer bestens erschlossenen und vernetzten IT-Infrastruktur, auf die sie aufbauen können. Und diese Infrastruktur wird weiter wachsen: Sowohl in Dielsdorf als auch in Lupfig plant Green den Bau weiterer Datacenter und beschleunigt damit ihr Wachstums- und Innovationsprogramm in der Schweiz. (Cyberlink/Green/mc)

Cyberlink