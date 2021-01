Zürich – Das Beratungshaus d-fine tritt dem globalen Partnernetzwerk von Avaloq, dem Anbieter digitaler Bankenlösungen, bei und stärkt so dessen Implementierungskapazitäten.

Als offizieller Special Service Partner ist das Wirtschafts- und Technologieberatungsunternehmen d-fine ab sofort Teil der Avaloq Community. Mehr als 1.000 Fachleute in Deutschland, der Schweiz, Österreich und Grossbritannien betreuen und beraten Geschäftskunden aus unterschiedlichsten Branchen. Im Bereich digitaler Bankenlösungen kombiniert der Beratungsansatz von d-fine eine umfangreiche funktionale Expertise mit ausgewiesener Erfahrung bei der Implementierung der Avaloq Banking Suite.

In seiner neuen Rolle als Avaloq Partner wird sich d-fine auf die Unternehmensberatung in den Bereichen Controlling und Risiko, Bankenregulierung, Kapitalmärkte und Compliance konzentrieren. Zudem bringen die d-fine Berater modernstes Fachwissen in den Bereichen Datenanalyse, künstliche Intelligenz, Krypto-Assets und Blockchain-Technologie ein.

Avaloq und d-fine haben bereits erfolgreich gemeinsame Implementierungs- und Upgrade-Projekte in Deutschland und der Schweiz durchgeführt. d-fine verfügt ebenso über eine fundierte Expertise im Bereich der Bankenregulierung wie über grosses technisches Know-how. Die Kombination von wirtschaftlichem Fachwissen und praxisorientierten technischen Fähigkeiten hat die Projekteffizienz erheblich gesteigert. Zudem hat d-fine Avaloq dabei unterstützt, Produktinnovationen für die Finanzbranche voranzutreiben, wie beispielsweise die Avaloq Lösung für digitale Vermögenswerte.

Egbert Schark, Managing Director bei d-fine, sagt: «Nachdem wir bereits Avaloq Dienstleistungen für mehrere Kunden in Deutschland und der Schweiz erbracht haben, sind wir sehr stolz darauf, nun ein offizielles Mitglied der Avaloq Community zu sein. In sich immer schneller verändernden Märkten sehen wir in der Partnerschaft mit Avaloq für unsere gemeinsamen Kunden einen deutlichen Mehrwert bei der Implementierung und Weiterentwicklung der Avaloq Banking Suite. Wir freuen uns auf gemeinsame neue Herausforderungen im Jahr 2021 und darüber hinaus.»

Thomas Beck, Group Chief Technology Officer bei Avaloq, sagt: «Ich freue mich sehr, d-fine in unserem globalen Partnernetzwerk willkommen zu heissen. Das Team hat klar bewiesen, dass es in der Lage ist, in anspruchsvollen Projekten lösungsorientierte Dienstleistungen zu erbringen. Besonders schätzen wir die beeindruckende Bankenkompetenz. Als führender Anbieter innovativer Wealth-Management-Technologie sind wir auf hoch spezialisierte und engagierte Partnerunternehmen wie d-fine angewiesen, um die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen.» (Avaloq/mc/ps)