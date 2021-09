Das «Who-is-Who» der Schweizer ICT-Szene an Huaweis «Partners of the Year»-Awardzeremonie

Zürich – Corona hat die Nachfrage nach schnellen und sicheren Netzwerkverbindungen und nach Netzwerk- und Datacenter-Ausrüstung beflügelt. Davon profitierte die Enterprise Business Group (EBG) von Huawei mit kontinuierlichem Wachstum. Mitausschlag-gebend für die erfreuliche Bilanz: ein loyales, kompetentes, fest vor Ort verankertes und mitwachsendes Partnernetzwerk. Die Mehrzahl der ausgezeichneten Partner ist seit Jahren mit Huawei-Komponenten am Markt erfolgreich.

Gekürt wurden die Huawei «Partners of the Year» anlässlich des alljährlichen Partnerevents, der diesmal im Kameha Grand über die Bühne ging. Kevin Liukai, Managing Director der Enterprise Business Group, unterstrich am Anlass mit Nachdruck die Bedeutung des Channels für das Huawei-Unternehmensgeschäft. In diesem Segment sieht er grosses Wachstumspotenzial.

Für Channel-Director Maurizio Campagnaro sind vor allem die kontinuierlichen Investitionen von Huawei in Forschung und Entwicklung, die Kundenfokussierung und die Kompetenz und der Service der Partner verantwortlich für Huaweis Erfolg in der Schweiz.

Wiederum kann sich Infoniqa die Krone als «IT Partner of the Year» aufsetzen, dies zum 5. Mal in Folge. Die Sieger der weiteren Kategorien sind einige altbekannte Namen, aber auch überraschende Neulinge:

IT Partner of the Year

Infoniqa SQL AG

IP Partner of the Year

Belsoft Infortix AG

Distribution Partner of the Year

Absolut Distribution AG

Growth Partner of the Year

TON Total Optical Network AG

Newcomer Partner of the Year

ARP AG

Breakthrough Partner of the Year

AXPO WZ

Solution Partner of the Year

Swisscom AG

Service Partner of the Year

UMB AG

MSP of the Year

Abraxas AG

Maurizio Campagnaro ist stolz und erfreut: «Jedes Investment, das wir in unser Partnernetzwerk stecken, ist ein Investment in die Zukunft, in gemeinsamen Erfolg und in die Zufriedenheit unserer gemeinsamen Kunden. Wir fühlen uns geehrt vom hohen Engagement unserer Partner, sich immer wieder von Neuem mit unseren Innovationen vertraut zu machen und diese in den Kundenprojekten für maximale Wertschöpfung einzusetzen, zu supporten und zu betreiben.» (Huawei/mc/ps)