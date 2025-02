Huawei Sommerakademie 2025 für Top-Führungskräfte auch für Schweizer Kandidatinnen offen

Dübendorf / Zürich – Die European Leadership Academy 2025, die Huawei-Initiative zur Talententwicklung für Frauen in Europa, wird im Juli in Finnland ausgerichtet. Auch engagierte Schweizerinnen, die sich von erfolgreichen weiblichen Führungskräften in verschiedenen Innovations-, Leadership- und Technologiethemen inspirieren lassen wollen, können sich für die diesjährige Ausgabe des für den «Digital Skills Awards 2024» der Europäischen Kommission in der Kategorie «Women in ICT Careers» nominierten Schulungsprogramms bewerben.

Die European Leadership Academy (ELA) von Huawei befähigt Frauen, eine aktive Rolle in der digitalen Zukunft zu spielen. Mit dem Anspruch, die Geschlechterkluft zu schliessen und ein gleichberechtigteres Europa zu schaffen, war diese Huawei-Plattform für die «Digital Skills Awards 2024» der Europäischen Kommission in der Kategorie «Women in ICT Careers» nominiert worden.

Die erfolgreiche Akademie, die zuletzt in Warschau mit zukünftigen weiblichen Führungskräften aus 29 Ländern über die Bühne gegangen war, geht nun 2025 in ihre nächste Runde. Seit letztem Jahr dürfen sich auch Schweizerinnen dafür bewerben.

Die diesjährige Schulung ist für den 12. bis 18. Juli 2025 angesetzt und wird in Helsinki, Finnland, stattfinden. Das abwechslungsreiche Programm bringt Weltklasse-Expertinnen, Vordenkerinnen und visionäre Mentorinnen zusammen und bietet eine intensive Lernerfahrung, die mit den Top-MBA-Curricula führender Universitäten vergleichbar ist.

Die diesjährigen Speakerinnen werden in Kürze bekanntgegeben. In den vergangenen fünf Ausgaben konnten sich die von einer prominent besetzten Jury ausgewählten Stipendiatinnen von erfolgreichen weiblichen Leadern inspirieren lassen, u. a. aus der Politik: Maria da Graça Carvalho (Ministerin für Umwelt und Energie von Portugal), Evangelia Chalioti (Dozentin und stellvertretende Vorsitzende der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Yale University), Aleksandra Przegalińska (Leitende wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Harvard University), Ana Paula Nishio (Leiterin der Abteilung für digitale Transformation und KI-Strategien bei UNIDO), Soledad Patiño (Koordinatorin der Global Skills Academy der UNESCO), Ana Barjasic (Vorstandsmitglied des Europäischen Innovationsrats EIC).

Hinzu kamen Wirtschaftsführerinnen wie die CTOs grosser europäischer Telekommunikationsbetreiber, darunter Suzanne Tracy von SIRO und Danijela Bistrički-Morović von Telemach Hrvatska, sowie einige der gefragtesten Unternehmerinnen im Bereich «Tech for Good», darunter Dora Palfi, Co-Gründerin von imagiLabs bzw. .lumen und von Forbes zu den «30 unter 30» gekürt.

Engagierte Frauen, die die Zukunft gestalten wollen, erhalten mit dieser Initiative eine Plattform für den Zugang zu hochwertiger Führungs- und Technologieausbildung. Das Programm umfasst unter anderem die Themen Führung, KI-Ethik, öffentliches Reden, neue Technologien, Nachhaltigkeit, Unternehmertum, Cybersicherheit, globale Zusammenarbeit und Projektmanagement.

Berta Herrero, Direktorin der European Leadership Academy und Leiterin der Abteilung für Diversity, Equity und Inclusion bei Huawei Europe, sagt: «Als wir dieses Programm ins Leben riefen, waren wir Pioniere. Jetzt, da Gleichstellungsinitiativen mehr Unterstützung denn je benötigen, sind wir weiterhin engagiert. Die Summer School 2025 richtet sich an ein Europa der Frauen, das sozioökonomische Inklusion mit technologischer Innovation in Einklang bringt, und den Weg für eine bessere Zukunft für alle ebnen.“

Lia Pu, Vice President Public Affairs & Communications bei Huawei Technologies Switzerland, ergänzt: «Die Schweiz ist wie auch Finnland ein Vorreiter in Sachen Innovation und Frauenförderung, und wir sind stolz darauf, an diesem aussergewöhnlichen Programm teilzuhaben und so weiblichen Schweizer Talenten eine Plattform zu bieten, die Wissensaustausch, Mentoring und Befähigung von Frauen vorantreibt, damit eine neue Generation von Führungskräften für positive Veränderungen in Technologie und Gesellschaft heranwachsen kann.»

Bewerbungen sind bis zum 12. März möglich und können über die Website der ELA eingereicht werden. Eine unabhängige Jury aus Wirtschaftsführer:innen, Akademiker:innen, politischen Entscheidungsträger:innen und Vertreterinnen der Zivilgesellschaft aus ganz Europa wählt 25 Stipendiatinnen für dieses renommierte Programm aus. Die Bewerbungen für die Summer School stehen allen EU-27, den sechs Ländern des westlichen Balkans und der Ukraine sowie Kandidat:innen aus Island, Norwegen, der Schweiz, der Türkei und Moldawien offen.

In den letzten Jahren hat ELA das Leben von mehr als 170 Frauen verändert und sie befähigt, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Heute prägen die ELA-Absolventinnen die Technologiebranche, die Diplomatie und die Wissenschaft. So ist beispielsweise die ELA-Absolventin Hanah Lahe aus dem Jahr 2023 die jüngste Abgeordnete im estnischen Parlament. Dalia Alic (2021) wurde als jüngste Person mit dem kroatischen Women of Influence Award ausgezeichnet und arbeitet nun im Aussenministerium. Preslava Kuzova (2022) ist heute Software-Ingenieurin bei einem grossen Technologieunternehmen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website der European Leadership Academy: www.europeanleadershipacademy.eu