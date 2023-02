ddrobotec by Dynamic Devices beschleunigt globales Wachstum mit Oracle Cloud Infrastructure

Genf – ddrobotec by Dynamic Devices, ein in der Schweiz ansässiges Sport- und Gesundheitstechnologieunternehmen, gibt die Migration seiner Kundendienstplattform auf Oracle Cloud Infrastructure bekannt, um das schnelle Wachstum des Unternehmens zu unterstützen. ddrobotec entschied sich für OCI aufgrund der hohen Verfügbarkeit, der integrierten Sicherheit und der geringeren Kosten.

ddrobotec hat sich auf digitale Plattformen für Gesundheits-, Sport- und Technologiebedürfnisse älterer Menschen spezialisiert, wobei der Schwerpunkt auf Prävention, Gesundheit und Optimierung der sportlichen Leistung liegt. Durch die Kombination eines personalisierten Trainingsprogramms und Cloud-gestützter Diagnostik mit einem digitalen Spielerlebnis helfen die robotischen Personal Trainer von ddrobotec dem Einzelnen auf spielerische Art und Weise zu trainieren. Die Arbeit von ddrobotec mit Kunden hat gezeigt, dass Leistungsfeedback in Echtzeit und eine hochgradig spielerische Benutzeroberfläche die Nutzer viel umfassender ansprechen als herkömmliche Trainingsmethoden.

Durch die Migration zu OCI, die im November 2022 begann, erhält ddrobotec Zugang zu flexiblen, sicheren und leistungsstarken Rechenressourcen, um seine Serviceplattform kosteneffizienter zu betreiben und die Dienste bei einer Expansion schnell zu skalieren. Dank OCI verfügt ddrobotec über eine Plattform, welche systemübergreifende Datenintegration erlaubt. Die flexiblen Speicherlösungen und Recheninstanzen von OCI sind auch entscheidend für den Bedarf von ddrobotec an Daten, die den Benutzern während der Test- und Trainingseinheiten Feedback geben.

«Unsere Strategie ist es, zugängliche, personalisierte und erschwingliche Gesundheitstechnologie auf globaler Ebene anzubieten. Da sich unser Service weiterentwickelt, wird die Nutzung von Geschäftsdaten in grossem Masse zur Grundlage dafür, wie wir neue Marktchancen erschliessen und unseren Kunden einen grösseren Wert bieten können, und hier kommt unsere Zusammenarbeit mit Oracle ins Spiel», sagte Max Lungarella, CEO von ddrobotec by Dynamic Devices.

«Wir sehen bereits jetzt die Auswirkungen von OCI auf unsere Prozesse einschliesslich deutlich reduzierter Service-Latenzzeiten bei wichtigen Anwendungen und stärkerer Sicherheitskontrollen. OCI bietet uns auch eine grössere Skalierbarkeit, da wir mehr als 40 Oracle Cloud-Services in mehr als 20 Ländern nutzen können.»

«Die Gesundheitsbranche entwickelt sich in Bezug auf die Einführung von Cloud- und digitalen Technologien rasant weiter, und ddrobotec ist eines der Unternehmen, die bei diesem Wandel in Europa an vorderster Front stehen», sagt Billy Kneubühl, Country Leader, Oracle Schweiz. «ddrobotec ist ein perfektes Beispiel dafür, wie OCI Unternehmen dabei helfen kann, ihre Marktpräsenz zu erhöhen, Kosten zu reduzieren und ihre Dienstleistungen für Kunden schnell anzupassen und zu skalieren. Mit OCI ist ddrobotec in der Lage, kritische Anwendungen schneller und sicherer zu geringeren Kosten zu betreiben und damit die Grundlage zu schaffen, um effektiv auf veränderte Marktbedingungen und Kundenbedürfnisse zu reagieren.» (Oracle/mc)