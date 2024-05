Neue Oracle Database 23ai schöpft KI-Potenzial für Daten und Anwendungen in Unternehmen voll aus

Zürich – Oracle Database 23ai, die neueste Version der konvergenten Datenbank von Oracle ist jetzt in einer breiten Palette von Cloud-Diensten verfügbar. Die neue Database Generation bringt KI-Algorithmen dorthin, wo die Daten sind, anstatt die Daten zum KI-Algorithmus zu bringen. Sie bietet langfristigen Support, Oracle AI Vector Search und mehr als 300 wichtige Funktionen, die den Einsatz von KI in Verbindung mit Daten vereinfachen, die Entwicklung von Anwendungen beschleunigen und die Ausführung von Workloads ermöglichen, die für den Geschäftserfolg entscheidend sind.

Die neuen AI Vector Search-Funktionen ermöglichen es Kunden, die Suche nach Dokumenten, Bildern und anderen unstrukturierten Daten sicher mit der Suche nach Geschäftsdaten zu kombinieren, ohne diese zu verschieben oder zu duplizieren. Dadurch kann KI in Echtzeit in Oracle Datenbanken ausgeführt werden und so die Effektivität, Effizienz und Sicherheit erheblich verbessern.

Oracle Database 23ai ist in Oracle Cloud Infrastructure (OCI) auf Oracle Exadata Database Service, Oracle Exadata Cloud@Customer und Oracle Base Database Service sowie auf Oracle Database@Azure verfügbar.

„Oracle Database 23ai ist ein Game-Changer für Unternehmen auf der ganzen Welt. Aufgrund des Stellenwerts der bahnbrechenden KI-Technologie in dieser Version haben wir sie in Oracle Database 23ai umbenannt“, so Juan Loaiza, Executive Vice President, Mission-Critical Database Technologies, Oracle. „AI Vector Search in Kombination mit neuen einheitlichen Entwicklungsparadigmen und geschäftskritischen Funktionen macht es Entwicklern und Datenexperten leicht, intelligente Anwendungen zu erstellen, die Produktivität der Entwicklung zu steigern und unternehmenskritische Workloads auszuführen.“

„Wir freuen uns über die Aufnahme von AI Vector Search in Oracle Database“, so Shinichiro Otsuka, NRI Certified IT Architect, Nomura Research Institute, Ltd. „Wir schätzen es, dass wir AI Vector Search in der gleichen Oracle Database wie unsere anderen Workloads ausführen können, um so eine zuverlässige und sichere Lösung anzubieten.“

Zu den neuen Funktionen in Oracle Database 23ai gehören:

KI für Daten

Oracle AI Vector Search: Erleichtert den Kunden die Suche nach Dokumenten, Bildern und relationalen Daten auf der Grundlage ihres Inhalts anstatt bestimmter Wörter, Pixel oder Datenwerte. AI Vector Search ermöglicht es LLMs Unternehmensdaten über eine Schnittstelle in natürlicher Sprache abzufragen und hilft ihnen, genauere und relevantere Ergebnisse zu liefern. Darüber hinaus können Entwickler mit AI Vector Search sowohl neue als auch bestehende Anwendungen problemlos mit semantischen Suchfunktionen ausstatten. Alle unternehmenskritischen Funktionen von Oracle Database arbeiten jetzt transparent mit KI-Vektoren zusammen, sodass Oracle-Kunden AI Vector Search auch für ihre unternehmenskritischsten Anwendungen nutzen können. Durch die Möglichkeit, Geschäfts- und Vektordaten in derselben Hochleistungsdatenbank zu speichern und zu verarbeiten, können Kunden AI Vector Search nahtlos in bestehende Geschäftsanwendungen integrieren, um neue und innovative KI-Anwendungsfälle zu implementieren – ohne dabei die Datensicherheit zu gefährden.

Exadata Smart Storage kann AI Vector Search um mehrere Grössenordnungen beschleunigen. Dadurch können Anwendungen AI Vector Search sowohl für grosse Datenmengen als auch für eine grosse Anzahl von Benutzern ausführen. OCI GoldenGate 23ai: GoldenGate ermöglicht eine heterogene Datenintegration und Hochverfügbarkeit über Cloud-Datenspeicher hinweg. GoldenGate 23ai bietet neue Funktionen, mit denen Vektoren in Echtzeit über heterogene Vektorspeicher hinweg repliziert werden können. Zudem ermöglicht es Unternehmen, KI schnell und mit minimalem Risiko auf alle ihre Daten anzuwenden, indem sie Daten aus ihren bestehenden Datenbanken in Oracle Database 23ai replizieren, wo sie vektorisiert und für eine schnelle KI-Suche indiziert werden können.

Beschleunigung der Anwendungsentwicklung

JSON Relational Unification: J SON Relational Duality befasst sich mit der Diskrepanz zwischen der Art und Weise, wie einige Anwendungen Daten nutzen wollen, und der Art und Weise, wie relationale Datenbanken Daten speichern. Entwickler können relationale Daten schon seit Jahrzehnten mit SQL lesen und schreiben. Nun können sie ausserdem JSON verwenden, um dieselben Daten mithilfe von REST- oder nativen JSON-APIs problemlos abzurufen und zu speichern, ohne die Datenkonsistenz, Speichereffizienz und Flexibilität des relationalen Datenmodells zu beeinträchtigen. Mit JSON Relational Duality Views sind Entwickler und Kunden nicht mehr gezwungen, ein einziges Datenmodell für ihre Daten zu wählen. Sie profitieren von den Vorteilen des JSON- und des relationalen Datenmodells für dieselben Daten.

Operational Property Graph ermöglicht es Entwicklern, auf einfache Weise Anwendungen zu erstellen, die mithilfe von Property Graph-Abfragen die Verbindungen zwischen und innerhalb von Daten navigieren. Property Graph-Abfragen können auf allen Datentypen ausgeführt werden, die von Oracle Database unterstützt werden, einschliesslich relationaler Daten, JSON-Daten und Geodaten. Entwickler haben die Möglichkeit, ein Graphenmodell direkt auf operativen Daten zu definieren und den Graphen mit der neuen ISO-Standard-SQL/PGQ-Syntax abzufragen. Dadurch wird die Entwicklung von Anwendungen zur Analyse von Verbindungen, Mustern und Beziehungen zwischen Daten, z. B. zwischen mehreren Finanztransaktionen, einfacher und schneller. Free Developer Databases: Always Free Autonomous Database bietet zwei kostenlose Autonomous Database Serverless-Instanzen in der Cloud für unbegrenzte Zeit, mit vorintegrierten Tools wie Oracle APEX, Select AI, Database Tools, Machine Learning und Graph. Das Autonomous Database Free-Container-Image und Oracle Database Free unterstützen jetzt Oracle Database 23ai und ermöglichen es Entwicklern, die neuesten Funktionen, einschliesslich AI Vector Search, JSON Relational Duality und Operational Property Graph mit SQL, einfach herunterzuladen und auszuprobieren.

Unternehmenskritische Daten

Oracle Globally Distributed Database with RAFT: Oracle Globally Distributed Database ermöglicht die Speicherung von Daten in der Cloud über mehrere physische Datenbanken an verschiedenen Standorten anstelle einer einzigen Datenbank, während den Anwendungen ein einziges Datenbank-Image zur Verfügung gestellt wird. Es wird verwendet, um eine Hyperscale zu erreichen und um die Anforderungen an die Datenresidenz und die Datenhoheit zu erfüllen. Jetzt sorgt die RAFT-Replikation zwischen den physischen Datenbanken für ein automatisches Failover ohne Datenverlust im einstelligen Sekundenbereich. Das ist besonders wichtig beim Aufbau verteilter Datenbanken in der Cloud, die eine extrem hohe Skalierbarkeit und Verfügbarkeit aufweisen müssen. Die Integration der Replikation innerhalb der Datenbank mit dem RAFT-basierten Protokoll vereinfacht die Erstellung und Verwaltung fehlertoleranter verteilter Datenbanken und reduziert den Bedarf an manuellen Prozessen zur Aufrechterhaltung der Aktiv/Aktiv-Verfügbarkeit.

True Cache ist ein in-memory, stets konsistenter, anwendungstransparenter und leistungsstarker Middle-Tier-Cache. Oracle True Cache verbessert die Antwortzeiten von Anwendungen und entlastet gleichzeitig die Datenbankserver. Im Gegensatz zu anderen Mid-Tier-Caches werden True Cache-Daten automatisch zu jedem Zeitpunkt transaktionseinheitlich gehalten. Bei True Cache müssen die Entwickler keinen Code zum Eintragen und Verwalten der Daten im Cache schreiben, was die Bereitstellung zwischen Anwendungen und der Datenbank erleichtert. True Cache bringt die umfangreiche Funktionalität von Oracle Database in Mid-Tier-Caches. Alle Oracle SQL-, JSON- und Graph-Abfragefunktionen sind in True Cache verfügbar. In-Database SQL Firewall: Schützt Datenbanken vor unbefugtem SQL, einschliesslich SQL-Injection-Angriffen. Die in Oracle Database 23ai integrierte Oracle SQL Firewall bietet eine skalierbare, leistungsfähige und schwer zu umgehende Möglichkeit, Risiken durch Hacker und gefährdete Insider-Konten zu bekämpfen. Darüber hinaus können Unternehmen mit Oracle Data Safe mehrere SQL-Firewalls verwalten und so die Kosten für die Bereitstellung drastisch senken.

„Mit dem Aufkommen der generativen KI wurde die Bedeutung von Vektordatenbanken als hocheffizientes Mittel für die Suche nach Daten sowohl in unstrukturierten als auch in strukturierten Quellen noch einmal verstärkt. Wie wir jedoch aus Erfahrung wissen, stellen isolierte Datenbanken eine weitere Datenressource dar, die verwaltet und synchronisiert werden muss“, so Carl Olofson, Research Vice President, Data Management Software, IDC. „Da LLMs mithilfe von RAG-Verfahren auf Unternehmensdaten abgestimmt werden müssen, sind veraltete Daten inakzeptabel. Oracle Database 23ai zielt darauf ab, dieses Problem zu lösen, indem es die Koordination von Vektoren mit den Daten des Kunden mithilfe von AI Vector Search ermöglicht. Die Datenbank bietet eine integrierte Palette von Funktionen, die Kunden benötigen, um das Fundament für ihre generative KI zu legen und den Inhalt aktuell und relevant zu halten, während sie von Projekten zur Produktion übergehen und alle fortschrittlichen Funktionen der Datenbank nutzen. Mit den generativen KI-Innovationen in der Oracle Database 23ai und speziell mit AI Vector Search bietet Oracle seinen Kunden einen gewaltigen Fortschritt und stellt ihnen eine Komplettlösung zur Verfügung.“ (Oracle/mc)