Modernes POS von Oracle steigert Produktivität im Einzelhandel

München – Oracle stellt heute die neueste Version von Xstore Point of Service vor. Die Lösung hilft Einzelhändlern dabei, ihre Betriebsabläufe und die Interaktionen in den Geschäften zu optimieren. Die Cloud-Anwendung basiert auf einer neuen Architektur und steigert mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und Workflows die Effizienz vernetzter Retail Journeys. Über die neuen Dashboards können Mitarbeiter Routineaufgaben wie Transaktionen mühelos ausführen. Sie zeigen die bisherige Kaufhistorie der Kunden sowie Arbeitslisten an, um die nächsten Schritte zu planen, wie z.B. die Vorbereitung von BOPIS-Bestellungen („Buy Online, Pick Up In Store“).

Xstore basiert auf einer neuen, containerisierten Architektur, die durch die Sicherheit und hohe Leistung der Oracle Cloud Infrastructure (OCI) sowie die Datenverarbeitungsleistung und Automatisierung der Oracle Autonomous Database unterstützt wird. Diese Verbesserungen machen es für Einzelhändler einfacher und kostengünstiger, neue Funktionen auf der offenen, erweiterbaren Xstore-Plattform bereitzustellen, zu aktualisieren und sicher zu erstellen.

Darüber hinaus bietet Xstore flexible Auswahlmöglichkeiten bei Bereitstellungsmodellen, einschliesslich Public Cloud, Multicloud, On-Premises und jetzt auch OCI Roving Edge Infrastructure. Xstore kann als vollständig mobile Lösung auf iOS- oder Android-basierten Tablets oder anderen Handheld-Optionen sowie auf einem Desktop bereitgestellt werden.

„Point-of-Service-Systeme sind das Herzstück im Ladenbetrieb, und Oracle hat Xstore, eine der weltweit am häufigsten verwendeten und vertrauenswürdigsten POS-Plattformen für den Einzelhandel, von der Architektur bis hin zu den intuitiven Arbeitsabläufen noch funktionaler und effektiver gemacht“, so Paul Woodward, Vice President of Retail Products bei Oracle. „Jetzt haben Einzelhändler die Flexibilität und Sicherheit, um dynamische Customer Journeys zu unterstützen, Warenbestände von überall zu bewegen und regionale Anforderungen einzuhalten, während sie sowohl ihren Kunden als auch ihren Mitarbeitern grossartige Erfahrungen bieten.“

Mit einheitlichen Lösungen können Einzelhändler die Prozesse von der Planung bis zum Verkauf miteinander verbinden, um die Abläufe in ihrem Betrieb zu harmonisieren und jedem Benutzer bessere Einblicke, Ergebnisse und Erfahrungen zu bieten.

Journeys und Jobs verbinden

Mit der zunehmenden Komplexität der Customer Journeys im Einzelhandel wächst auch die Verantwortung des Verkaufspersonals. Die neuen intuitiven Dashboards und Workflows in Oracle Retail Xstore spiegeln diese Entwicklung wider und versorgen die Mitarbeiter mit den Informationen, die sie benötigen, um mit minimalem Schulungsaufwand eine personalisierte Kundeninteraktion zu ermöglichen. Mitarbeiter können nun überall im Geschäft in Sekundenschnelle den Transaktionsverlauf eines Kunden sowie relevante Angebote und Prämien aufrufen, um potenzielle Folgekäufe auf der Grundlage der bisherigen Vorlieben und abgeschlossenen Transaktionen jedes Kunden vorzuschlagen.

Gleichzeitig können Mitarbeiter den Bestand kanalübergreifend einsehen und veranlassen, dass Artikel versendet oder in einem anderen Geschäft abgeholt werden, um sicherzustellen, dass ein Kunde den gewünschten Artikel erhält. So lässt sich auch der Warenumschlag effektiver gestalten.

Ausserhalb der Kundenbetreuung werden Mitarbeiter mit individuellen Dashboards unterstützt, die sie durch die nächsten Schritte führen, z. B. bei einer neuen Bestellung, die für den Versand oder die Abholung im Geschäft vorbereitet werden muss, oder bei Aufgaben wie der Preisanpassung. Die Funktionen von Oracle Retail Xstore stehen auch den Filialleitern zur Verfügung, die nun einen umfassenden Überblick über die Auftragsabwicklung haben und sicherstellen können, dass die Kunden die bestellten Produkte rechtzeitig erhalten.

Für Innovation konzipiert

Mit OCI und OCI Container Instances können Einzelhändler Implementierungen und Aktualisierungen beschleunigen sowie eigene containerisierte Apps erstellen und mit der Xstore-Plattform verbinden, ohne die Kosten oder den Aufwand für die Verwaltung von Servern. Neben der erhöhten Sicherheit und der Möglichkeit, Container in zahlreichen Cloud-Umgebungen einzusetzen, bietet dieses Modell eine beschleunigte Leistung, die auch die anspruchsvollsten Anforderungen an Transaktionen im Einzelhandel mit hohem Durchsatz bewältigen kann.

Darüber hinaus haben Einzelhändler, die in Umgebungen mit eingeschränkter WLAN-Verfügbarkeit tätig sind, nun die Möglichkeit, die OCI Roving Edge Infrastructure zu nutzen, um die Bereitstellung ihres Xstore ausserhalb eines Rechenzentrums zu beschleunigen. Diese robusten Geräte bieten Cloud-Computing, Speicher und KI/ML-Services am Netzwerkrand und an isolierten oder gesperrten Standorten und ermöglichen eine schnellere Verarbeitung und Analyse näher an der Datenquelle.

Xstore wird bereits in 95 Ländern erfolgreich eingesetzt und bietet sofort einsatzbereite Übersetzungen in 13 Sprachen, Lokalisierungsformatierung, Unterstützung für mehrere Währungen sowie zusätzliche Funktionen, die Einzelhändlern helfen, einzigartige regionale Vorschriften und Anforderungen zu erfüllen und so die Konformität zu wahren. (Oracle/mc/ps)