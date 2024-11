Neuer Oracle KI-Service beschleunigt die Aufklärung von Finanzbetrug um bis zu 70 Prozent

München – Oracle stellt den Oracle Financial Services Crime and Compliance Management Investigation Hub Cloud Service vor, mit dem Banken Fälle von Finanzkriminalität schneller untersuchen und aufklären können. Die neue KI-gestützte Fallmanagement-Lösung bietet eine moderne User Experience, die manuelle Aufgaben reduziert, Datensilos beseitigt und die Einblicke verbessert. Ermittler können sich damit stärker auf die Analyse und Bekämpfung von Finanzkriminalität konzentrieren.

„Kriminelle Akteure werden immer raffinierter, nutzen fortschrittliche Technologien und machen sich Schwachstellen in herkömmlichen Systemen zunutze“, so Jason Wynne, Senior Vice President, Finance, Risk and Compliance Product Development, Oracle Financial Services. „Um diesen Bedrohungen einen Schritt voraus zu sein, brauchen Finanzinstitute flexible Lösungen, die ihnen helfen, Finanzkriminalität effektiver zu erkennen, zu untersuchen und zu verhindern. Das Investigation Hub stellt einen bedeutenden Fortschritt im Fallmanagement dar und ermöglicht es sowohl grossen als auch kleineren Banken, schnellere, präzisere und kosteneffizientere Untersuchungen durchzuführen, indem den Daten ein Kontext verliehen wird. Mit Investigation Hub werden die Daten in eine verwertbare Darstellung umgewandelt.»

Mit integrierter Diagrammanalyse und eingebetteter KI automatisiert Investigation Hub Aufgaben, rationalisiert Arbeitsabläufe und liefert Ermittlern datengestützte Erkenntnisse. Das Ergebnis ist eine gesteigerte Ermittlerleistung, ein verbessertes Aufgabenmanagement, eine detailliertere Berichterstattung und eine konsistente Entscheidungsfindung in einem heterogenen Team von Ermittlungsbeauftragten. Zu den Vorteilen der Lösung gehören:

Vereinfachte Bedienung für Ermittler: Die Lösung reduziert den Zeitaufwand für Ermittlungen um bis zu 70 Prozent, indem sie manuelle Aufgaben wie das Sammeln von Daten und das Einreichen von Verdachtsmeldungen automatisiert, um Arbeitsabläufe zu optimieren und eine einheitliche Sicht auf alle Falldaten zu ermöglichen. Dadurch können sich die Ermittler auf andere Aufgaben wie Analyse und Entscheidungsfindung konzentrieren.

Datengestütztes Berichtswesen: Bei einem typischen Ermittlungsprozess verbringt ein Ermittler 80 Prozent seiner Zeit mit dem Sammeln von Daten und 20 Prozent seiner Zeit mit der Analyse. Ermittler können nun den grösseren Teil ihrer Zeit der Analyse umfangreicher Einblicke, grafischer Zusammenfassungen und automatisch generierter Berichte widmen, die aus wichtigen Datenpunkten abgeleitet werden. Dadurch wird die Geschwindigkeit und Genauigkeit der durchgeführten Ermittlungen erheblich verbessert.

Flexibilität und Konfigurierbarkeit: Die Lösung ist in hohem Masse konfigurierbar, um den spezifischen Anforderungen verschiedener Institutionen und Untersuchungsteams gerecht zu werden, und verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche, die auf verschiedene Rollen und Verantwortlichkeiten zugeschnitten werden kann. Auf diese Weise können Institutionen eine auf den Ermittler zugeschnittene Anwendung erstellen, die die Effizienz und Effektivität maximiert.

Aufbauend auf der hohen Leistung, Flexibilität und Sicherheit der Oracle Cloud Infrastructure (OCI) lässt sich Investigation Hub nahtlos mit anderen Oracle Financial Crime and Compliance Management Cloud Service (FCCM)-Lösungen und Drittanbietern von Daten kombinieren, um einen umfassenden Überblick über Kundenaktivitäten und Risiken zu bieten. Die Anwendung wird regelmässig mit den neuesten KI- und maschinellen Lernfähigkeiten des OCI Generative AI Services aktualisiert, um regulatorische Änderungen zu berücksichtigen, so dass Institutionen die fortschrittlichsten Tools und Fähigkeiten nutzen und gleichzeitig die Compliance unterstützen können.

Investigation Hub ist Teil des Oracle FCCM-Portfolios, einer End-to-End-Suite von SaaS-Anwendungen für Finanzkriminalität und Geldwäschebekämpfung (Anti-Money Laundering, AML). Diese Lösungen sind seit mehr als 25 Jahren auf die spezifischen AML- und FCCM-Anforderungen globaler Banken und Finanzinstitute zugeschnitten.

Weitere Informationen über die Oracle Financial Services und den neuen Investigation Hub Service. (pdf) (Oracle/mc/ps)

