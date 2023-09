deskbird erhält Investment über 13 Millionen Dollar

St. Gallen – deskbird, ein Schweizer Software-as-a-Service (SaaS) Unternehmen für Arbeitsplatzmanagement, erhält 13 Millionen Dollar von ALSTIN Capital und AXA Venture Partners (AVP) im Rahmen der Series-A-Finanzierung. Auch die Bestandsinvestoren session.vc, Rivus Capital und PortfoLion beteiligen sich an der Runde. Damit ist deskbird weiterhin das bestfinanzierte SaaS-Startup für Arbeitsplatzmanagement in Europa.

Finanzierungsrunde als Accelerator im europäischen Markt

Mit ALSTIN Capital und damit Unternehmer Carsten Maschmeyer sowie AVP unterstützen zwei renommierte Venture Capital Fonds das junge Unternehmen dabei, der Weltmarktführer für Arbeitsplatzverwaltung zu werden. Nach der erfolgreichen Finanzierungsrunde im August 2022 ist dies nun der nächste zukunftsweisende Schritt. Ziel der Finanzierung ist es, die Marktexpansion innerhalb Europas sowie in weiteren Regionen wie den USA zu beschleunigen. In den letzten 12 Monaten hat deskbird seinen Umsatz vervierfacht.

Die deskbird-Gründer Ivan Cossu, CEO, und Jonas Hess, CPO, blicken stolz auf die Finanzierungsrunde: „Wir sind begeistert, dass wir diese beiden Investoren gefunden haben, die uns auf unserem Weg begleiten und uns dabei helfen wollen, Weltmarktführer in unserer schnell wachsenden Kategorie zu werden. Wir glauben, dass deskbird in 10 Jahren für das Arbeitsplatzmanagement das sein wird, was Salesforce aktuell für CRM ist.“

Vollumfängliche Workplace Experience Plattform

Die Finanzierungsrunde möchte das Unternehmen ebenfalls dazu nutzen, um sein Produkt weiterzuentwickeln: Neben der Arbeitsplatzbuchung in nur zwei Klicks wird deskbird auch verstärkt KI-basierte Funktionen für User:innen und für die Administration einführen. Diese neuen Features erlauben es den Admins und Entscheidungsträgern zu verstehen, warum Mitarbeitende ins Büro kommen, wie sich die Arbeitsplatzzufriedenheit steigern lässt und wie Einsparungen durch effiziente Flächennutzung erzielt werden können.

„Mit der smarten Software-Lösung von deskbird gehört die Frage „Wer sitzt wo im Büro?” der Vergangenheit an! Hybride Arbeitsplätze lassen sich im Handumdrehen organisieren und machen flexibles Arbeiten noch einfacher. Ein grossartiges New-Work-Startup, von dem sowohl Unternehmen als auch deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter maximal profitieren.“, so Carsten Maschmeyer von ALSTIN Capital.

„Der Markt für Arbeitsplatzmanagement ist heute riesig und wird in den kommenden Jahren weiter wachsen. Nach Covid wird es immer wichtiger, hybride Arbeitslösungen effizient zu verwalten. deskbird ist perfekt positioniert, um eine führende Position in diesem Markt einzunehmen, indem es sich auf das richtige Produkt konzentriert und eine starke Ambition in Bezug auf die geografische Expansion hat. Wir sind sehr stolz darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten und freuen uns, das Management in seinem Bestreben zu unterstützen. Ivan, Jonas und das gesamte Team haben bisher grossartige Arbeit geleistet, aber das ist erst der Anfang.”, sagt François Robinet, Managing Partner bei AVP. (deskbird/mc)

deskbird