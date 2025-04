Deutsches KI-Startup Brain4Data kooperiert mit Oracle für generativen KI-Service

Oracle CloudWorld Tour Frankfurt – Brain4Data, eines der am schnellsten wachsenden KI-Startups in Deutschland, nutzt den Generative AI Service von Oracle Cloud Infrastructure (OCI) und Oracle Database 23ai, um Fred, seinen KI-gesteuerten digitalen Assistenten für kleine und mittelständische Unternehmen, zu betreiben. Mit Hilfe von Oracle AI konnte Brain4Data die Abläufe vereinfachen und die Kosten für seine Kunden senken, während Fred um generative KI-Funktionen erweitert wurde, die seine Leistung steigern und das Nutzererlebnis verbessern.

Fred wurde 2021 eingeführt und soll kleinen Unternehmen bei der Suche nach Informationen und der Automatisierung grundlegender Aufgaben helfen, die Geschäftsfunktionen wie Kundenmanagement, Projekt- und Personalplanung, Vertriebsunterstützung und Finanzberichte unterstützen. Fred wird als verwalteter Dienst bereitgestellt, der über eine API in die Geschäftsanwendungen der Kunden integriert wird. In Deutschland ist er insbesondere im Baugewerbe, der Fertigung und der Logistik beliebt. Brain4Data hat sich für OCI und Oracle Database 23ai entschieden, um Fred mit generativen KI-Funktionen auszustatten und so seinen Erfolg weiter auszubauen und die Benutzerfreundlichkeit und Genauigkeit weiter zu verbessern. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, grosse Sprachmodelle (LLMs) zu verwenden und die Nutzung von internen Kundendaten zu erweitern.

«Der OCI Generative AI Service bietet uns eine robuste, flexible KI-Entwicklungs- und Trainingsplattform, die es uns ermöglicht hat, Fred schnell mit LLM und generativen KI-Fähigkeiten zu erweitern», sagt Jan-Peter Meyer, Chief Technology Officer, Brain4Data. «Nach nur wenigen Monaten der Nutzung von OCI konnte Fred mehr als 80 Prozent der Kundenfragen mit einem hohen Mass an Genauigkeit beantworten und unseren Kunden massgeschneiderte Informationen und Kontext liefern, genau wie es einer unserer Mitarbeiter tun würde.»

Brain4Data nutzt den OCI Generative AI Service, um Fred nahtlos in kommerzielle LLMs zu integrieren und mit generativen KI-Funktionen wie Textgenerierung, Zusammenfassung und semantischen Ähnlichkeitsaufgaben auszustatten. Darüber hinaus nutzt Brain4Data die KI-Vektorsuche von Oracle Database 23ai für die Retrieval-Augmented-Generierung (RAG), die es ermöglicht, private Suchvorgänge in den unstrukturierten Daten eines Kunden – z. B. in Bildern und PDF-Dokumenten – und privaten Geschäftsdaten sicher zu kombinieren. Dies hat Brain4Data in die Lage versetzt, die Genauigkeit, Effizienz und Sicherheit von Fred zu erhöhen.

Meyer weiter: «Entscheidend für den Erfolg von Fred ist die Fähigkeit, individuelle Kundendaten – einschließlich riesiger Mengen unstrukturierter Daten, die in kleineren Unternehmen typischerweise als PDF-Dateien gespeichert werden – zur Feinabstimmung der Antworten und zur Verbesserung der Relevanz für die Kunden zu nutzen. Oracle Database 23ai bietet uns diese Möglichkeit und ermöglicht es uns, mehrere Arten von Kundendaten in einer einzigen konvergenten Datenbank zu speichern. Dies hat uns geholfen, die Abläufe zu vereinfachen und die Kosten für unsere Kunden zu senken, da wir weniger Datenbanken verwalten und weniger Daten verschieben müssen.»

«Mit OCI und Oracle Database23ai war Brain4Data in der Lage, Fred schnell und sicher zu einem vollwertigen KI-Agenten zu entwickeln, und zwar skalierbar und zu geringen Kosten. Damit können die Kunden von Brain4Data in ganz Deutschland die Möglichkeiten der KI nutzen, um ein neues Mass an Effizienz und Produktivität zu erreichen», sagt Thorsten Herrmann, Senior Vice President und Country Leader Deutschland bei Oracle. «Mit Oracle kann Brain4Data den Wert für seine Kunden schneller als je zuvor steigern.»

Brain4Data nutzt OCI, um alle Kundendaten lokal in Deutschland zu hosten und so die Anforderungen an die Datensicherheit und Datenresidenz zu erfüllen. Darüber hinaus stellt OCI Brain4Data Rechenressourcen zur Verfügung, die es dem Unternehmen ermöglichen, die Latenz- und Performance-Anforderungen von Freds Service effizienter zu erfüllen und den Service dynamisch auf neue Marktsegmente zu skalieren, sobald sich die Geschäftsanforderungen ändern. (Oracle/mc)