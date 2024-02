Die Aga Khan Foundation stellt ihr globales Personalwesen auf Oracle Fusion Cloud HCM um

Genf – Die Aga Khan Foundation (AKF) mit Hauptsitz in der Schweiz, hat sich für Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) entschieden, um ihre Personalprozesse weltweit zu verwalten.

Als Teil des globalen Aga Khan Development Network ist die AKF eine private, gemeinnützige Entwicklungs-Hilfsorganisation, die sich den sozioökonomischen Herausforderungen in einigen der ärmsten und am stärksten marginalisierten Gemeinschaften der Welt widmet.

Die Stiftung will ihren Stakeholdern weiterhin unverwechselbare und mutige Lösungen anbieten sowie weltweit die besten Talente rekrutieren und diese auch längerfristig halten. Da die AKF in mehreren Ländern mit manuellen Prozessen tätig ist, gestaltete sich die zentrale Datenerfassung und -analyse zunehmend schwieriger. Die Stiftung erkannte die Notwendigkeit, in allen Ländern einheitlich zu arbeiten, und so schnellere Entscheidungen zu treffen.

Dank der Zusammenführung der HR-Abläufe in einem einzigen System, vereinfachen sich nicht nur die Prozesse, sondern es entsteht auch weniger Verwaltungsaufwand. Zudem erhält die Stiftung einen qualitativ besseren Einblick in die Daten der Belegschaft und Beschlüsse können beschleunigt werden. Die Entscheidung für Oracle Cloud HCM fiel aufgrund der Skalierbarkeit und der Fähigkeit, alle HR-Prozesse innerhalb einer einzigen Anwendung zu standardisieren, sowie aufgrund der Möglichkeit, verschiedene Module hinzuzufügen, was den längerfristigen Plänen der Stiftung entgegenkommt.

Eine zentrale Zeitwirtschaftslösung ermöglicht es den Mitarbeitenden nun, in verschiedenen Ländern über eine gemeinsame Plattform zu arbeiten. Somit verbessert sich die Datenqualität, das Berichtswesen und damit letztlich die Finanzen und der Entscheidungsprozess. Die globale Echtzeitsicht der Mitarbeitenden ermöglicht es wiederum den Führungskräften, mehr Zeit für strategische, datenbasierte Entscheidungen zu verwenden. Dank der eingebauten Lernhilfen und des Change-Management-Programms haben die Mitarbeitenden die neue Lösung gut und schnell angenommen: In der ersten Woche meldeten sich 900 Personen bei der Plattform an.

«Die Arbeit unserer mehr als 4.000 Aussendienstmitarbeitenden steht im Mittelpunkt und eines unserer Hauptziele bei der Einführung eines neuen HR-Systems ist es, ein moderneres Erlebnis für die Mitarbeitenden zu schaffen, das unsere Belegschaft inspiriert und befähigt. Oracle Cloud HCM wird uns dabei helfen, umfassendere Dateneinblicke zu gewinnen und Self-Service-Prozesse zu entwickeln, um die manuelle Verwaltung zu reduzieren und die Produktivität der Mitarbeiter in der gesamten Organisation zu steigern», so Dawn Hopkins, Global HRIS Project Manager, AKF.

Oracle Cloud HCM wird der Stiftung ein HCM-System zur Verfügung stellen, das jeden Prozess über den gesamten Lebenszyklus eines Mitarbeitenden hinweg verbindet und dabei hilft, die Entscheidungsfindung zu verbessern sowie die Betriebskosten zu senken. Mit integrierter künstlicher Intelligenz, digitalen Assistenten und Hunderten von neuen Funktionen, die quartalsweise hinzugefügt werden. Zudem ermöglicht Oracle Cloud HCM der Stiftung, mit den neusten Technologien und bewährten HR-Verfahren Schritt zu halten.

«Sich auf ein engagiertes, gut ausgebildetes und loyales Team verlassen zu können, ist für jede Non-Profit-Organisation von entscheidender Bedeutung, um einen positiven Einfluss auszuüben. Um ihre Missionen zu erfüllen, muss die Aga Khan Foundation (AKF) sicherstellen, dass sie ihr weltweites Personal in fast 20 Ländern bestmöglich betreuen und entwickeln kann. Ohne eine solide HRIS-Grundlage war das unmöglich. Dank Oracle Cloud HCM ist die AKF nun in der Lage, Daten und bahnbrechende Innovationen zu nutzen, und sicherzustellen, dass ihre Mitarbeitenden alle notwendigen Werkzeuge haben, um sich zu entfalten und einen echten Beitrag zu einer besseren Welt zu leisten», so Amaury Lepretre, Country Leader Cloud Applications Alps. (Oracle/mc/ps)