Die BWH Hotel Group stellt Oracle OPERA Cloud für alle Hotels zur Verfügung

Austin – Die BWH Hotel Group hat als erstes Unternehmen sein zentrales Reservierungssystem (CRS) über die Oracle Hospitality Integration Platform in das Oracle Hospitality OPERA Cloud Property Management System (PMS) integriert. So können alle Hotels im Portfolio der BWH Hotel Group – einschliesslich Best Western Hotels & Resorts und SureStay Hotel Group – OPERA Cloud nutzen, um den Betrieb zu vereinfachen und zu verbessern und gleichzeitig einen hervorragenden Gästeservice zu bieten. Das Best Western Plus Alfa Aeropuerto in Spanien ist bereits live und profitiert von diesem Angebot.

„Innovation hatte bei der BWH Hotel Group schon immer Priorität, und in der heutigen Welt, in der sich die Erwartungen der Gäste ändern und Hoteliers gezwungen sind, sich an neue Arbeitsweisen anzupassen, ist unser Fokus auf Innovation wichtiger denn je“, sagte Greg Adams, Senior Vice President und Chief Digital Officer, BWH Hotel Group. „Wir möchten allen unseren Anwesen Zugang zu den neuesten Technologien bieten. Daher sind wir stolz darauf, mit Oracle zusammenzuarbeiten. Zusammen mit Oracle waren wir die erste globale Hotelkette, die eine native Integration zwischen unserem proprietären zentralen Reservierungssystem und OPERA Cloud abgeschlossen hat. Mit dieser Integration können unsere Hotelbesitzer das moderne cloudbasierte PMS problemlos nutzen und somit ihre Abläufe besser verwalten, den Umsatz steigern und ihre Mitarbeiter entlasten.“

Besserer Betrieb für Hotels jeder Grösse

BWH Hotel Group umfasst fast 100 Länder mit fast 4.500 Hotels, darunter Marken wie WorldHotelsTM Collection, Best Western Hotels & Resorts und die SureStay Hotel Group. Die Oracle Hospitality-Technologie wird heute in Hunderten von Hotels der BWH Hotel Group eingesetzt.

Dank der auf Oracle Hospitality Integration Platform (OHIP) aufbauenden Verbindung zwischen dem zentralen Reservierungssystem der BWH Hotel Group und OPERA Cloud können die Mitgliedshotels jetzt alle Betriebsinformationen des Hotels auf einer einzigen Plattform abbilden. Mit konfigurierbaren Workflows können Hotels dank OPERA Cloud effizienter arbeiten, Betriebskosten senken und den Personaleinsatz optimieren. Außerdem ist das erschwingliche System intuitiv und benutzerfreundlich, wodurch das Onboarding von Mitarbeitern schneller und einfacher wird. Und da OPERA Cloud für Tablets und Smartphones mobilfähig ist, können Mitglieder und Hotelmitarbeiter überall darauf zugreifen.

„Die BWH Hotel Group ist eine der bekanntesten Hotelmarken weltweit und bedient alle Marktsegmente“, sagte Alex Alt, General Manager von Oracle Hospitality. „Mit dieser Integration erweitert Oracle unsere langjährige Zusammenarbeit mit der BWH Hotel Group. So können seine Hotels in die Cloud wechseln und sich anpassen, um effizienter zu arbeiten und ihre Gäste trotz unterschiedlichster und sich ständig ändernden Branchen- und Verbrauchererwartungen besser zu bedienen.“ (Oracle/mc)

BWH Hotel Group